Ibiza Luxury Destination refuerza su presencia en la feria de turismo premium de Cannes

Ibiza Luxury Destination ha culminado un intenso 2025 reforzando su proyección internacional en la ciudad francesa de Cannes, aprovechando la celebración de la prestigiosa feria ILTM (International Luxury Travel Market), uno de los principales escaparates mundiales del turismo de alto nivel.

Durante la primera semana de diciembre, representantes del club mantuvieron diversas reuniones con empresas del sector premium con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración, explorar oportunidades de promoción conjunta y seguir consolidando el posicionamiento de Ibiza como destino de referencia para el turismo de excelencia.

En este contexto, Ibiza Luxury Destination participó también en el almuerzo 'Journeys On The Beach', organizado por Journeys Global, un encuentro profesional que permitió estrechar la relación con colaboradores actuales y dar a conocer la marca Ibiza a nuevas agencias especializadas en el segmento de lujo. Este espacio de networking ha sido clave para seguir impulsando la notoriedad de la isla y comunicar su propuesta diferencial, basada en la autenticidad, la exclusividad y la alta calidad de los servicios que ofrecen sus asociados.

Además, el club ha anunciado oficialmente su participación en el evento 'Journeys Ibiza Luxury Edition 2026', en el que volverá a ejercer como destino anfitrión oficial tras el éxito rotundo de la primera edición. Este encuentro reunirá de nuevo en la isla a decenas de profesionales del turismo premium procedentes de todo el mundo y se consolidará como una plataforma estratégica para poner en valor la cultura ibicenca, su gastronomía, la diversidad de experiencias y la excelencia de la oferta local.

Asamblea general

Paralelamente a esta actividad internacional, Ibiza Luxury Destination ha celebrado este jueves su asamblea general anual en el hotel The Standard, donde se compartieron el balance del año y las perspectivas de futuro junto a sus asociados. Durante la reunión, el club quiso agradecer de forma especial la labor de Juan Caballero, representante de Ibizatours & Islandbus en la Junta de ILD desde sus inicios, cuyo trabajo ha sido clave en el desarrollo y consolidación del proyecto.

Juan Caballero / ILD

El encuentro concluyó con un brindis junto a colaboradores y miembros del club, poniendo el broche a un año marcado por numerosas acciones de promoción que han contribuido a afianzar la imagen de Ibiza como un destino puntero en el ámbito del turismo premium. Ibiza Luxury Destination reafirma así su compromiso con la proyección internacional de la isla y con la creación de alianzas estratégicas que potencien su posicionamiento en los mercados de mayor valor añadido.