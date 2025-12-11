Huelga de médicos en Ibiza y Formentera: casi 50 operaciones y más de 1.100 consultas canceladas

La huelga nacional de médicos ya ha provocado la cancelación de 46 operaciones en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) entre el martes y el jueves, las tres primeras jornadas de un paro laboral que termina este viernes. El motivo de la convocatoria sindical es mostrar el rechazo al Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad para los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Sergio G. Cañizares

La cifra la ha proporcionado Asef, que también detalla que se han cancelado 1.144 consultas: 994 de ellas son de Atención Primaria y 150 en la parte hospitalaria. Según la delegación pitiusa del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), la mayor parte de los médicos de Asef que secundan la huelga trabajan en el Hospital Can Misses, ya que en los centros de salud hay un menor seguimiento y en Formentera "son pocos médicos y prácticamente todos forman parte de los servicios mínimos". Además, hasta ahora en las Pitiusas se han cancelado 54 y 29 pruebas diagnósticas.

Mañana viernes se conocerán los datos definitivos, ya que es la última jornada de paro. En Ibiza, este jueves ha habido un seguimiento del 85% en el hospital y del 35% en Atención Primaria, afirma el representante pitiuso de Simebal, Carlos Rodríguez. Son cifras muy similares a las del martes y miércoles. Dicho sindicato también traslada a este diario que la reunión de este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido más satisfactoria: "Hemos abierto un canal de comunicación y vamos a ver cómo funciona. Seguimos con nuestras reivindicaciones".

"Estamos dispuestos al diálogo, siempre que exista una voluntad real del Ministerio para abordar de forma urgente los problemas estructurales que están afectando gravemente a la profesión médica y a la calidad asistencial", expresaban desde Simebal este miércoles. Rodríguez afirma que la huelga era la última opción y que las circunstancias les han llevado a secundarla. Así, ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias ocasionadas.

¿Qué piden?

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que es la convocante de la protesta e integra a Simebal, explica que algunas de las principales demandas son: crear un espacio de diálogo solo con los médicos para que no queden "diluidos" en las mesas de negociación donde están representados todos los trabajadores de la sanidad, una clasificación de grupos profesionales basándose los niveles de responsabilidad y horas de formación; que la jornada de guardias "se califique como actividad extraordinaria y se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación"; y que esto último cuente con "un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad" de las guardias. La Confederación denunciaba desde el inicio de la huelga que "la Administración pretende que la guardia médica continúe siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes".