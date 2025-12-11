La fiesta solidaria 'Pacha con los niños' busca batir el récord de recaudación

Pacha es la discoteca más antigua de Ibiza y una de las más emblemáticas de la isla. Con una capacidad para unas 3.000 personas, es uno de los núcleos de la fiesta nocturna durante el verano. Sin embargo, su enorme pista de baile lucirá un aspecto distinto el sábado 13 de diciembre: a partir de las 17.30 horas acogerá la Gran Fiesta Solidaria de Pacha 2025, con el lema 'Pacha con los Niños', un evento dirigido principalmente a los más pequeños.

La recaudación de la fiesta solidaria, que este año celebrará su decimosexta edición, irá destinada íntegramente a beneficio de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas y la Fundación Conciencia. Precisamente, la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí, se ha mostrado ilusianda con el proyecto: "Estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de que llegue el sábado. Llevamos meses preparando este acto y, aunque cada año pensamos que será difícil superar la edición anterior, casi siempre lo conseguimos."

Marí ha hablado sobre la importancia de esta colaboración con la Fundación Pacha: "Gracias a lo recaudado en la Gran Fiesta Solidaria, sabemos que acabaremos el año con las espaldas cubiertas. Nos proporciona la estabilidad y el respaldo económico necesarios para seguir desarrollando nuestros proyectos."

Tarde de fiesta infantil por 7 euros

El evento tiene un precio de 7 euros (consumición incluida) por entrada, que puede adquirirse online en la página web oficial de Pacha Ibiza. El bajo coste —especialmente si se compara con el de sus aclamadas fiestas veraniegas— y la posibilidad de comprarlas por Internet buscan facilitar la asistencia al evento. De hecho, el presidente de la Fundación Pacha Ibiza, Josep Antoni Escandell, ha señalado que "este año nadie tiene excusa para no adquirirlas y, con ello, colaborar con una iniciativa solidaria que ayuda a jóvenes de la isla que tanto lo necesitan como son los usuarios de la Fundación Conciencia y la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas".

Escandell, durante el acto de presentación celebrado este miércoles en Pacha, ha explicado que "el año pasado la Gran Fiesta Solidaria de Pacha batió su récord de recaudación". A pesar del éxito de 2024, el presidente de la Fundación Pacha confía en "volver a superarlo el próximo domingo". Ha añadido, además: "Somos una isla con gente muy solidaria, que suele responder muy bien cuando hay proyectos solidarios".

La recaudación va más allá de la venta de las entradas. Han participado aproximadamente setenta empresas, ya sea con donaciones económicas o con regalos para la tómbola.

Escandell ha mostrado su deseo de que "la fiesta de este año sea un gran éxito". "Esperamos que los chicos y chicas que vengan se lo pasen genial. Además, ya que se habla tanto de las fiestas de Ibiza y las discotecas que tenemos, tendrán la oportunidad de vivirlo de primera mano", ha añadido.

En cuanto a las actividades programadas, habrá actuaciones musicales, payasos, pintacaras, una gran tómbola con unos 1.000 regalos y la visita estelar de Papá Noel como broche de oro.