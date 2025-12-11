Fausto Tienza: de la UD Ibiza a cultivar pistachos en Castilla La Mancha

El nombre de Fausto Tienza sigue ligado a la actualidad, aunque esta vez lejos del césped de Can Misses. El que fuera centrocampista de la UD Ibiza se ha consolidado como director general de Faenza Capital, una sociedad de inversiones agrícolas y ‘real estate’ que acaba de cerrar una operación de 4,2 millones de euros para desarrollar su cuarto proyecto de cultivo de pistachos en Castilla-La Mancha.

Tienza, que actualmente milita en la SD Amorebieta y acumula una amplia trayectoria en Primera y Segunda División -con pasos por clubes como Real Betis, Osasuna, Cádiz, Racing de Santander, Extremadura, Alcorcón y la propia UD Ibiza-, encabeza este vehículo de inversión que canaliza el ahorro de deportistas, artistas y empresarios hacia activos agrícolas de largo recorrido.

La nueva operación de Faenza Capital supone la puesta en marcha de 107 hectáreas de pistacho repartidas entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, en un proyecto que, según la compañía, aspira a convertirse en referente nacional dentro de este cultivo. "La respuesta de los inversores nos ha permitido ampliar la inversión inicial y acelerar el inicio del proyecto", destaca Tienza. España, y en particular Castilla-La Mancha, se perfila como una de las zonas más dinámicas del mundo en el cultivo de pistachos.

Faenza Capital, con sede en Extremadura, suma ya cinco proyectos agrícolas e inmobiliarios en distintas zonas del país y prevé superar los 20 millones de euros en 2026. Así, el exjugador de la UD Ibiza se afianza como uno de los ejemplos de futbolista en activo que prepara su futuro lejos del terreno de juego, combinando la competición profesional con la gestión de una cartera de inversiones ligada al campo y al desarrollo económico de las zonas rurales.