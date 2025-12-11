Los escolares de Santa Eulària, preocupados por su salud mental

La salud mental ha sido el gran tema protagonista del último pleno infantil y juvenil de Santa Eulària. Lejos de hablar solo de parques o fiestas, el alumnado del municipio ha puesto sobre la mesa una preocupación muy clara: cada vez hay más niños y jóvenes con ansiedad, estrés y problemas emocionales, y la escuela necesita más herramientas para acompañarlos.

En este contexto, la propuesta del colegio Venda Arabí ha destacado por encima de las demás: piden la incorporación de un psicólogo escolar como figura estable en los centros educativos. El alumnado ha explicado que son cada vez más frecuentes las situaciones que afectan al bienestar emocional, al rendimiento académico y a la convivencia en las aulas. Contar con un profesional especializado permitiría, según han defendido, atender mejor a los menores, pero también ofrecer apoyo a las familias y al profesorado, contribuyendo a un entorno educativo “más saludable y equilibrado”.

El pleno infantil y juvenil ha reunido a estudiantes de ocho colegios de Infantil y Primaria y tres institutos de Santa Eulària, que han presentado propuestas muy diversas, siempre con la vista puesta en mejorar la vida escolar y la comunidad. Además de la salud mental, han puesto el acento en la lectura, la sostenibilidad y la mejora de espacios e infraestructuras.

Un plan lector municipal

Otro de los grandes bloques ha sido el fomento de la lectura. El instituto Xarc ha planteado la creación de un Plan Lector municipal para recuperar el hábito lector y hacerlo más atractivo. Según han argumentado, el uso intensivo de las redes sociales está afectando a la comprensión lectora, a las relaciones entre los jóvenes y también a su imaginación. La idea es que el plan motive a leer más y mejor, comparta lecturas entre centros y genere espacios de encuentro alrededor de los libros.

La sostenibilidad y el cuidado del entorno también han tenido un papel protagonista. Centros como los colegios Nuestra Señora de Jesús y S’Olivera han pedido mejorar los espacios de juego, crear más zonas verdes y añadir elementos que favorezcan la biodiversidad en los patios escolares. Por su parte, el instituto Quartó des Rei ha ido un paso más allá en clave científica, proponiendo un proyecto basado en datos reales para estudiar el cambio climático mediante la instalación de una estación meteorológica.

En la misma línea de sostenibilidad, el colegio Puig d’en Valls ha planteado la instalación de placas solares en el centro para reducir el consumo energético, así como la reutilización del excedente del comedor escolar para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, uniendo así conciencia ambiental y solidaridad.

Mejorar las infraestructuras

Las mejoras de infraestructuras han sido otro punto importante del pleno. El colegio Sant Ciriac ha solicitado la reforma de las fuentes del patio y la ampliación de los espacios educativos con nuevas aulas y más equipamiento tecnológico. El colegio Santa Eulària ha pedido renovar el pavimento del patio infantil para hacerlo más seguro y mejorar la iluminación exterior, sobre todo en horarios de actividades extraescolares, para que el entorno sea más seguro también fuera del horario lectivo.

Por último, el colegio Santa Gertrudis ha puesto el foco en el tiempo libre y la socialización, reclamando la creación de un espacio municipal específico para niños de 7 a 11 años, donde puedan reunirse, jugar y socializar en un entorno seguro y adaptado a su edad.

En conjunto, las propuestas del pleno Infantil y juvenil dibujan un retrato bastante claro de las prioridades de los más jóvenes de Santa Eulària: más apoyo emocional, más lectura, más verde, más ciencia, más solidaridad y mejores espacios para vivir y aprender. Y, sobre todo, una idea de fondo: que su opinión cuenta y que quieren participar activamente en la construcción del municipio en el que crecen.