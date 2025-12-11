Elite Corsaris Ibiza: "La lucha contra el intrusismo ha empezado bien, pero hay que aumentar la presión contra los taxis pirata"

La asociación Elite Corsaris de Ibiza, centrada en combatir la oferta ilegal en su sector, despide el año con cierto optimismo por el refuerzo de las medidas administrativas para combatir la presencia de los taxis pirata. No obstante, su sensación es más bien agridulce tras haber sufrido, una temporada más, la competencia desleal de conductores y grupos organizados en el aeropuerto, las principales playas y las discotecas de la isla.

El portavoz de Elite Corsaris, Lolo Ruiz, destaca especialmente la puesta en marcha este año del Plan de choque contra el intrusismo del Consell de Ibiza, que ha inmovilizado 161 vehículos utilizados como taxis pirata frente a los 92 de 2024. Ruiz también confirma que se ha reducido la actividad de la oferta ilegal en el aeropuerto, pero matiza que se está lejos de haber eliminado su presencia en un 95%, tal y como se destacó en la Mesa contra el Intrusismo en el Transporte, celebrada a finales del mes pasado.

"Es verdad que hay un 95% menos de oferta ilegal durante las 12 horas en que los inspectores están vigilando en el aeropuerto. Pero cuando estos se van, los taxistas pirata vuelven a la actividad", apunta Ruiz.

"Este verano han estado allí los mismos grupos organizados y, como conocen las matrículas y las caras de los inspectores, se avisan unos a otros cuando los ven llegar. Pero dentro de la terminal se ha visto claramente a los matones de siempre captando turistas, mientras que los coches que usan los dejan en el parking exprés o en el de pago", detalla.

Según atestiguan los taxistas, su percepción es que la oferta de transporte ilegal en el aeropuerto se ha logrado reducir a la mitad respecto a los veranos anteriores. Por otra parte, lamentan que, durante las inspecciones en la terminal, los mismos taxistas pirata trasladaban su actividad a las playas o a las discotecas.

Un paso adelante

Pese a esta diferencia en las cifras, Elite Corsaris pone el acento en que el aumento en el número de inspectores y de la presión contra el transporte ilegal, supone un paso adelante para combatir un problema enquistado cada verano en su sector. "Este año ha significado un buen comienzo y supone un antes y un después, pero aún queda mucho por hacer contra los piratas", subraya Ruiz.

De espaldas, tres taxistas pirata habituales en la zona de llegadas del aeropuerto de Ibiza, en una imagen de archivo. / J.A.C.

Por otra parte, desde este colectivo verían con muy buenos ojos que AENA, como gestor del aeropuerto, implante en Ibiza los nuevos filtros de acceso que ha puesto en marcha esta semana en El Prat (Barcelona), donde hay que presentar una tarjeta de embarque para acceder a la terminal. De esta manera, se acabaría con la habitual presencia de los taxistas pirata que ejercen de cebo y que captan a los turistas en el interior de la zona de llegadas.

Igualmente, también echan en falta una mayor implicación de algunas empresas de rent a car para que no alquilen sus vehículos a los taxistas pirata. "Muchos de ellos trabajan con coches de alquiler que van cambiando a lo largo del verano. Hay que forzar de alguna manera a las empresas para evitar esto", sentencia Ruiz.