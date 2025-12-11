Las seis cosas que puedes pedir gratis en un hotel y que casi nadie sabe

Raquel Bernabeu es una influencer que a través de sus redes sociales se dedica a ayudar a los viajeros a convertirse en “smart travellers” (viajeros listos) para que puedan “aprovechar al máximo su dinero, descubrir planes únicos y viajar con organización”.

En uno de los últimos reels publicados a través de Instagram, la joven de Barcelona ha desvelado un secreto que los hoteles tienen bien oculto: todas aquellas cosas que los huéspedes pueden pedir de manera gratuita.

Los objetos que puedes pedir en un hotel:

Artículos de higiene extra: cepillos, pasta de dientes, higiene bucal, maquinillas de afeitar, desodorante, toallitas desmaquillantes, cortaúñas o kits de costura. Ropa de emergencia: los hoteles de lujo pueden ayudarte con tu outfit antes de un evento y pueden prestarte corbatas, pajaritas, medias, calcetines. Almohadas y descanso personalizado: cada vez son más los hoteles que tienen menús de almohadas, como de plumón, viscoelástica, ergonómica… También mantas extras, humidificadores, cortinas opacas o antifaces. Gadgets tecnológicos: Te pueden prestar cargadores, adaptadores internacionales o cables HDMI. Y hasta pueden ofrecer la impresión de documentos o escaneo. Productos para familias: cunas, tronas, barandillas, monitores para bebés. Herramientas de belleza: planchas de pelo, rizadores, secadores extras.

Por supuesto, esto solo aplica a hoteles de al menos 4 o 5 estrellas.

La recomendación final de Raquel Berbabeu para el millón de usuarios que la siguen es que la próxima vez que se alojen en un hotel, no teman preguntar.