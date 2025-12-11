Las seis cosas que puedes pedir gratis en un hotel y que casi nadie sabe
Las cadenas hoteleras mantienen esto en secreto pero una 'influencer' revela la información en sus redes sociales
Raquel Bernabeu es una influencer que a través de sus redes sociales se dedica a ayudar a los viajeros a convertirse en “smart travellers” (viajeros listos) para que puedan “aprovechar al máximo su dinero, descubrir planes únicos y viajar con organización”.
En uno de los últimos reels publicados a través de Instagram, la joven de Barcelona ha desvelado un secreto que los hoteles tienen bien oculto: todas aquellas cosas que los huéspedes pueden pedir de manera gratuita.
Los objetos que puedes pedir en un hotel:
- Artículos de higiene extra: cepillos, pasta de dientes, higiene bucal, maquinillas de afeitar, desodorante, toallitas desmaquillantes, cortaúñas o kits de costura.
- Ropa de emergencia: los hoteles de lujo pueden ayudarte con tu outfit antes de un evento y pueden prestarte corbatas, pajaritas, medias, calcetines.
- Almohadas y descanso personalizado: cada vez son más los hoteles que tienen menús de almohadas, como de plumón, viscoelástica, ergonómica… También mantas extras, humidificadores, cortinas opacas o antifaces.
- Gadgets tecnológicos: Te pueden prestar cargadores, adaptadores internacionales o cables HDMI. Y hasta pueden ofrecer la impresión de documentos o escaneo.
- Productos para familias: cunas, tronas, barandillas, monitores para bebés.
- Herramientas de belleza: planchas de pelo, rizadores, secadores extras.
Por supuesto, esto solo aplica a hoteles de al menos 4 o 5 estrellas.
La recomendación final de Raquel Berbabeu para el millón de usuarios que la siguen es que la próxima vez que se alojen en un hotel, no teman preguntar.
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
- De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
- Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes