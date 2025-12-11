Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las seis cosas que puedes pedir gratis en un hotel y que casi nadie sabe

Las cadenas hoteleras mantienen esto en secreto pero una 'influencer' revela la información en sus redes sociales

Raquel Bernabeu, influencer de viajes

Raquel Bernabeu, influencer de viajes / Instagram @rachelbernabeu

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Raquel Bernabeu es una influencer que a través de sus redes sociales se dedica a ayudar a los viajeros a convertirse en “smart travellers” (viajeros listos) para que puedan “aprovechar al máximo su dinero, descubrir planes únicos y viajar con organización”.  

En uno de los últimos reels publicados a través de Instagram, la joven de Barcelona ha desvelado un secreto que los hoteles tienen bien oculto: todas aquellas cosas que los huéspedes pueden pedir de manera gratuita. 

Los objetos que puedes pedir en un hotel:

  1. Artículos de higiene extra: cepillos, pasta de dientes, higiene bucal, maquinillas de afeitar, desodorante, toallitas desmaquillantes, cortaúñas o kits de costura.  
  2. Ropa de emergencia: los hoteles de lujo pueden ayudarte con tu outfit antes de un evento y pueden prestarte corbatas, pajaritas, medias, calcetines. 
  3. Almohadas y descanso personalizado: cada vez son más los hoteles que tienen menús de almohadas, como de plumón, viscoelástica, ergonómica… También mantas extras, humidificadores, cortinas opacas o antifaces.  
  4. Gadgets tecnológicos: Te pueden prestar cargadores, adaptadores internacionales o cables HDMI. Y hasta pueden ofrecer la impresión de documentos o escaneo. 
  5. Productos para familias: cunas, tronas, barandillas, monitores para bebés. 
  6. Herramientas de belleza: planchas de pelo, rizadores, secadores extras. 

Por supuesto, esto solo aplica a hoteles de al menos 4 o 5 estrellas.

La recomendación final de Raquel Berbabeu para el millón de usuarios que la siguen es que la próxima vez que se alojen en un hotel, no teman preguntar. 

