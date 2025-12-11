El Consell de Ibiza incrementa en 1,3 millones la partida para atender a menores, la mayoría no acompañados

“Es el presupuesto de las personas y de los servicios sociales», ha calificado Vicent Marí, presidente del Consell de Eivissa, las cuentas del próximo ejercicio, en las que se ha previsto la creación de nuevos servicios como el Centro de Crisis 24 horas a víctimas de agresiones sexuales, la concertación de atención a menores de 0-11 años, el reconocimiento del plus de insularidad a trabajadores de entidades de atención a la discapacidad y de atención a la protección de menores, “los más de siete millones de euros en ayudas sociales a entidades, ayuntamientos y, directamente, a personas y usuarios”, y la puesta en marcha de las unidades verticales de menores: “para que vivan en una condiciones muy parecidas a las de un hogar”.

Y dentro de este bloque hay una partida dedicada a la “atención de la imprevisible llegada de menores extranjeros no acompañados”, la mayoría en pateras, para los que en este 2025 ya se aprobó en pleno una ampliación de crédito al haberse desbordado las previsiones iniciales. Marí volvió a recordar, por enésima vez en los últimos meses, que esa partida se incorpora a los presupuestos pese a tratarse de una competencia del Gobierno central: “El Consell está desbordado, esto es insostenible para nosotros. Exigimos e imploramos al Ejecutivo español que no se ponga de perfil en este asunto”. Es decir, le pide que trabaje para detener la migración descontrolada “en su lugar de origen” y que se haga cargo de esos migrantes menores, de los que “cada año se dobla su llegada a estas costas” con la correspondiente “sangría” para las cuentas insulares. La partida para menores (incluidos los extranjeros no acompañados) asciende a 10,3 millones de euros, 1,3 millones más que en 2025 (+12,6%). En octubre, el Consell aprobó una ampliación de crédito por 1,2 millones de euros, el coste extra que, hasta entonces, le había costado la atención de los menores no acompañados llegados a la isla a bordo de pateras

Creación del Consell de Pesca

Esos gastos, sumados a los dedicados a la mejora de la seguridad y el entorno de las carreteras, con la prevista creación de un servicio específico de limpieza, desbroce y embellecimiento de los márgenes de la red viaria insular (en periodo de licitación) o la puesta de una segunda ITV móvil (en licitación y prevista para el primer semestre de 2026), forman parte del capítulo 2 de los presupuestos (gastos corrientes en bienes y servicios), que suponen un total de 40,8 millones de euros, cinco millones más (14,2%) que en 2025. En este capítulo también se incluye la contratación del Plan de seguimiento para la sostenibilidad de los recursos pesqueros en aguas de Eivissa, que prevé la creación de un Consell de Pesca. De momento se le ha asignado 150.000 euros. Este plan persigue modificar las restricciones de uso de cebo y tamaños de capturas para la pesca deportiva no inmersiva y la autorización de la práctica de la caza submarina, tal como se ha solicitado al Govern desde el pleno insular.

Según el responsable de Hacienda insular, Salvador Losa, los casi 180 millones de euros del presupuesto general provienen principalmente del aumento de los ingresos procedentes del Govern (110 millones de euros, 25,2 millones más que en 2025) y del Estado (33 millones en total, 1,4 millones más), así como de la previsión de ingresos por parte del propio Consell (13,6 millones, unos 440.000 euros más): «No aumentamos la presión impositiva de nuestros ciudadanos, sino que mantenemos la previsión de ingresos a través de las multas de intrusismo previstas tanto en el ámbito turístico como en el del transporte”. También calculan mayores ingresos gracias a las tasas de ITV una vez entre en funcionamiento la segunda planta móvil.

Además se prevé una partida de un millón euros para ayudar a los estudiantes de la isla que estudian fuera de ella, así como una previsión de siete millones de euros en ayudas sociales a ayuntamientos, entidades y usuarios.

Inversiones

Entre las inversiones previstas destaca el derribo de la ruina de Cala d’en Serra, que en 2026 se llevará 526.240 euros, pero cuyo fin no está previsto hasta el año 2027. Para entonces, ya se habrá invertido dos millones de euros en recuperar ese espacio de la costa de Sant Joan. Sí que concluirá en 2026 (al fin) la construcción de la rotonda de Los Cazadores, que este año supondrá una inversión de 6,8 millones de euros (costará ocho en total). Al Centre de Cultura Ses Nou Rodades irán a parar 5,1 millones de euros, si bien no estará concluido hasta 2027 (cuando ya se habrá gastado allí 8,6 millones de euros).