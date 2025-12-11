El misterio del cadáver hallado en una playa de Ibiza: la investigación avanza

El cuerpo del hombre que apareció el sábado en aguas de s'Argamassa, en Santa Eulària, era de un ucraniano de unos 50 años residente en la isla. Así lo confirma la Guardia Civil, que se hizo cargo del caso, después de que se haya realizado la autopsia.

El cadáver lo descubrió, a primera hora de la tarde, una persona, vecino de la zona, que paseaba a su perro. El cuerpo estaba en la orilla de la playa, según explicaron en ese momento desde el Ayuntamiento de Santa Eulària. Los primeros en acudir a la zona fueron agentes de la Policía Local de Santa Eulària, que recibieron el aviso del 112. Hasta la playa de Santa Eulària se desplazó la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de un forense, que se encargó del levantamiento del cadáver.

El cuerpo sin vida estaba indocumentado, completamente vestido y, según fuentes municipales, había fallecido apenas un par de horas antes de que lo encontraran. Desde el Consistorio señalaron que, aparentemente, no era un migrante.

El de este hombre de nacionalidad ucraniana no es el primer cadáver que aparece en esta playa. Hace unos años, en 2017, ya se localizó un cuerpo flotando en esta zona. En aquel caso, el cadáver se encontraba en estado de descomposición y correspondía a un hombre al que le faltaba una pierna, según informaron en su momento desde la Guardia Civil.