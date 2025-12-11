Tres heridos en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la carretera de Sant Josep

Tres personas han resultado heridas leves este jueves a última hora de la tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera EI-700, que enlaza Ibiza con Sant Josep, a la altura del desvío hacia Porroig. El siniestro se ha producido sobre las 19.45 horas, cuando un turismo y una furgoneta colisionaron por causas que se investigan.

Según las primeras investigaciones, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, presuntamente con el conductor "bajo los efectos del alcohol", lo que habría provocado el impacto, han informado desde el Ayuntamiento de Sant Josep.

Dos de los heridos han sido trasladados en ambulancia a la Policlínica del Rosario y un tercero, un hombre de 39 años de la República Dominicana, al Hospital Can Misses, para lo que se ha activado el código politrauma. Según fuentes municipales, los tres heridos se encuentran en estado leve, aunque desde Salud no han podido confirmar esta información.

En el operativo de atención a los afectados han intervenido ambulancias del SAMU061, los Bomberos de Ibiza, personal de Xarxa Viària, Grúas Ibiza y agentes de la Guardia Civil, además de la Policía Local de Sant Josep. Dado que el siniestro se produjo en un tramo de vía interurbana, la Guardia Civil ha asumido la instrucción de las diligencias.

El accidente ha obligado a cortar la carretera y desviar el tráfico en la zona.