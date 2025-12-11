180 millones de euros: el Consell de Ibiza eleva un 24% sus presupuestos para 2026

El título del Power Point con el que el Consell presentó este jueves sus presupuestos para 2026 es una clara declaración de intenciones: ‘Executant’. En eso están en la institución insular a año y medio de los próximos comicios locales, en plena fase de ejecución de lo proyectado los dos años anteriores, incluso en el pasado mandato. De ahí que, para 2026, las cuentas se disparen hasta los 179,8 millones de euros, un 24,35% más que los 144,6 millones presupuestados para este 2025. Nada menos que 35,2 millones de euros más, una cantidad desorbitada que se explica por las inversiones previstas (39,5 millones, más del doble que en 2025, cuando se alcanzaron los 18,3 millones) y por los nuevos servicios que, si todo sale como esperan en la quinta planta de la sede insular en la avenida de España, empezarán a entrar en funcionamiento en breve.

Contrata de autobuses

Uno de los gastos estrella del próximo ejercicio será la puesta en marcha de la nueva contrata de autobuses y, paralelamente, de la gratuidad de este servicio para «titulares de cualquier título de transporte insular», partida que asciende a 15,5 millones de euros. En cuanto a la contrata, adjudicada a la UTE Alsa–Voramar el Gaucho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales revisa aún dos recursos presentados por las empresas que se presentaron a la licitación y no la obtuvieron. El presidente del Consell, Vicent Marí, confía en que este tribunal dirima antes de dos meses sobre este «último paso», de manera que la UTE pueda poner en marcha la contrata como muy tarde en febrero. Parte de los flamantes autobuses ya se encuentran en Ibiza, de manera que, si el recurso se resuelve positivamente para los intereses del Ejecutivo insular, saldrían de las cocheras «inmediatamente», afirma Marí. En cuanto a la gratuidad del transporte un año más, el Consell incluye la partida total de ese gasto en sus presupuestos, si bien confía en poder descontar la parte que el Estado ha abonado hasta el momento anualmente.

Parte de los flamantes autobuses ya se encuentran en Ibiza, de manera que, si el recurso se resuelve positivamente para los intereses del Ejecutivo insular, saldrían de las cocheras «inmediatamente»

Otro gasto estrella (tres millones de euros) procederá de la puesta en marcha del plan piloto para el traslado de residuos (de rechazo) de Ibiza y Formentera a Mallorca para ser incinerados en la planta de Son Reus. Marí espera que este plan sea convalidado (esta vez sí) definitivamente el próximo martes en el Parlament balear tras el acuerdo alcanzado hace una semana entre PP y Vox respecto al decreto de proyectos estratégicos, «la herramienta jurídica» necesaria para que esa medida sea posible, en palabras del vicepresidente del Govern, el ibicenco Toni Costa. No obstante, ahora, recuerda Vicent Marí, son los consells de Ibiza y Mallorca los que tienen que «firmar un convenio» sobre ese plan. ¿Cuándo empezará el traslado? El presidente ibicenco espera que sea «cuanto antes, en los primeros meses de 2026». Antes, eso sí, Vox deberá votar a favor en el Parlament, algo de lo que Marí está seguro: «Está atado y no esperamos que haya sorpresas».

El 25,7%, para personal

Una cuarta parte del presupuesto de 2026, concretamente el 25,7%, se destina a gasto de personal. De los 179,8 millones, 46,3 millones de euros son para pagar a la plantilla, 1,1 millones más que en 2025 (+2,5%), uno de los menores porcentajes de incremento debido a que «ya está implantada al 100% la carrera profesional» de los funcionarios de la casa, según Salvador Losa, conseller de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes, que califica estas cuentas de «históricas» por su magnitud (en millones).

Dentro de ese presupuesto «histórico», el Consell incluye la posibilidad de suscribir un préstamo por 17,37 millones de euros, que descartará si puede hacer uso de los remanentes, es decir, del dinero (millones) que guarda en el banco, o de otras fuentes de financiación. Lo más probable es que se repita lo ocurrido este año, en el que si bien estaba prevista la contratación de un préstamo por valor de 9,1 millones de euros, finalmente se aparcó la idea al poder incorporar esa cantidad mediante remanentes y otros recursos de financiación.