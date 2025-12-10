Unidas Podemos propone aumentar el número de diputados del Parlament para que refleje el crecimiento poblacional de Ibiza

Unidas Podemos (UP) ha registrado una ley para que el Parlament refleje el aumento de población, experimentado especialmente por Ibiza, y pase de 59 a 63 diputados.La iniciativa legislativa la firma el diputado de UP y miembro de Esquerra Unida, José María García, y pretende, especialmente, dar respuesta al importante aumento de población que ha experimentado la isla de Ibiza, que ganaría dos diputados, hasta sumar 12.

Con el reparto propuesto, Mallorca también repartiría dos diputados más y pasaría de los 33 actuales a 35. Menorca y Formentera seguirían en 13 y 1, respectivamente. La norma, por otro lado, no propone una rebaja del listón electoral de entrada, que se mantendría en el 5%.

En el caso concreto de Eivissa, la iniciativa recuerda que en el momento en que se aprobó la ley electoral, en 1986, la población de Eivissa era de 70.813 habitantes, mientras que en la actualidad, tras un incremento del 100%, la isla pitiusa supera los 152.000 habitantes. Menorca, por su parte, ha crecido en población un 50% y ha pasado de 62.000 a 95.000, pero sigue teniendo un diputado más que Eivissa.

Ante lo que la ley califica de desproporción, reclama mecanismos correctores que sirvan para que la representación de la isla de Ibiza sea más ajustada a su actual peso demográfico. El Consell Insular de Eivissa aprobó en 2019 una moción por unanimidad que instaba al Govern a iniciar un proceso de modificación de la Ley Electoral de forma que la isla de Ibiza tuviera asignados más escaños, en ningún caso inferior a los asignados a Menorca.

La norma recuerda, sin embargo, que ya en su momento la representatividad de Mallorca (56% de escaños para un 80% de población) valoraba el factor territorial más que el poblacional para que las islas menores tuvieran una mejor representación. Por eso ahora, la proposición de UP suma también dos escaños a Mallorca. Menorca, por su parte, no pierde escaños porque supondría una merma de la proporcionalidad.