Teatro para combatir la brecha digital de los mayores en Ibiza

Con el cierre masivo de sucursales y una banca casi plenamente digitalizada, se ha abierto una brecha tecnológica que afecta especialmente a la población de más edad, para la que hacer sus gestiones financieras online se ha convertido, en muchos casos, en un auténtico galimatías. Combatir esa exclusión digital a la que se enfrentan los mayores y evitar que sean blanco fácil de la ciberdelincuencia es lo que se propone la compañía de teatro de Blanca Marsillach con la obra ‘Te lo ponemos fácil’, que presentará el próximo 16 de diciembre a las 11 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza.

El proyecto, pensado para público a partir de los 60 años, lo crearon hace un año la actriz y productora barcelonesa y su socia, Elise Varela, y para llevarlo a Balears han contado como compañera de viaje con la caja de ahorros Colonya, Caixa Pollença. Esta colaboración ha hecho posible la minigira del montaje por las islas, que arrancará este sábado, 13 de diciembre, en Menorca, para luego proseguir en Ibiza y acabar el día 17 en Mallorca, donde se representará en Palma y Manacor.

El autor del texto y responsable de su dirección es el actor y director Alberto Velasco, que ha dado a la historia formato de comedia. Las actrices que dan vida al libreto son Cristina Izquierdo y Belén Orihuela. La primera interpreta a una abuela que se queda viuda y que de un día para otro se encuentra con un montón de papeleo que hacer, varias cuentas bancarias de su marido que no sabe cómo gestionar y la aplicación del móvil de su entidad bancaria con la que no se aclara. Es su nieta, a la que da vida Orihuela, la que le echa un cable y la ayuda a salir del mar de dudas en la que se encuentra sumergida .

La actriz y productora Blanca Marsillach. / Imagen cedida por blanca Marsillach (revista Love)

La hija mejor de la actriz Teresa del Río y de todo un referente de la escena teatral española, Adolfo Marsillach, destaca «el tono humano» de esta obra, que llega fácilmente a los espectadores sénior gracias a una historia y a unos personajes con los que se pueden sentir identificados y a su toque cómico y «entrañable». Estos ingrediente permiten que, de una manera directa y natural, el público reciba «educación financiera» y se familiarice con temas como la ciberseguridad.

Una comedia que se completa con un taller

La idea, señala, es que, de una forma divertida, «los espectadores aprendan nociones básicas de finanzas; sepan qué es la banca digital y cómo utilizarla, por ejemplo, para hacer un Bizum o una transferencia; y tengan claro de qué forma actuar para evitar estafas si les llega un enlace al correo electrónico o si les llaman por teléfono pidiéndole datos».

‘Te lo ponemos fácil’ no se limita a la obra de teatro. Después de la representación, que dura unos 45 minutos, los asistentes participarán en un taller interactivo impartido por las dos protagonistas para aclarar cualquier duda y asegurarse de que se van a casa con la lección aprendida.

Esta actividad, detalla Blanca Marsillach, cuenta con dos juegos: uno de preguntas y respuestas, para verificar que se han asimilado todos los conceptos; y un segundo ejercicio en el que se invita al escenario al público, siempre que quiera, para que haga improvisaciones en torno al tema de los fraudes.

Una compañía teatral con cariz social

‘Te lo ponemos fácil’ no es el único proyecto socieducativo que ha puesto en marcha Varela Producciones, más conocida como la compañía de Blanca Marsillach. Creada hace 24 años con la voluntad inicial de dedicarse al teatro comercial, con el paso de los años fue adquiriendo un matiz social, que arrancó con un proyecto dirigido a mujeres víctimas de violencia de género con el fin de ayudarlas a recuperar su autoestima. «En un cierto momento de mi vida hubo un grupo de mujeres que me ayudaron en una situación que para mí en esa época era complicada y quise devolverles el apoyo de alguna manera volcándome con ellas y creando un proyecto que las empoderara», explica Marsillach.

Una escena de 'Te lo ponemos fácil'. / MOISÉS FERNÁNDEZ ACOSTA

Tras esta primera iniciativa social, llegó otra dirigida a personas con capacidades diferentes fomentando su integración social a través del teatro. «Lo que buscamos es que se sientan parte de la sociedad y que puedan trabajar habilidades sociales encima del escenario», apunta la directora general de la compañía sobre este segundo programa, que todavía sigue en activo.

«Buscamos los problemas de la sociedad que están sin resolver e intentamos darle respuesta a través de nuestros proyectos, que siempre se componen de una obra y un taller interactivo y que cuentan con el asesoramiento de profesionales. La idea es intentar ayudar a cualquier colectivo vulnerable», afirma.

Varela Producciones también cuenta con un programa para niños y jóvenes sobre el uso responsable de internet, la adicción a las pantallas y la ciberseguridad en el que se habla, entre otras cosas, del ciberacoso. «El objetivo es que la población infantil y juvenil tenga un mundo digital seguro, que conozcan sus pros y sus contras y que sean conscientes de que es una herramienta muy interesante, pero que también puede acarrear problemas si no se usa de manera correcta», comenta la actriz y productora barcelonesa.

Otro proyecto teatral dirigido a la juventud y que todavía sigue en marcha es ‘Belcebú’, que habla sobre el acoso escolar y la salud mental de los jóvenes. «Lo creamos en 2018 y este noviembre lo hemos representado en Balears», detalla.

La compañía también ha puesto en marcha en los últimos tiempos programas de medioambiente y sostenibilidad y de hábitos saludables y deporte activo dirigidos al público infantil.

La idea es seguir haciendo nuevos proyectos con los que acercar el teatro a los sectores menos favorecidos y conseguir hacer del mundo un sitio mejor. «No pretendemos cambiar la sociedad, pero sí ayudar a despertarla», dice Blanca Marsillach tomando prestada una frase de su admirado padre.