Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Cuarenta taxistas y la Associació de Voluntaris se movilizan en nueva edición de 'Un Nadal, un somriure'

Imagen de la edición del año pasado de la campaña 'Un Nadal, un somriure'.

Imagen de la edición del año pasado de la campaña 'Un Nadal, un somriure'. / Vicent Marí.

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

La alegría que despierta en las personas mayores salir de su rutina en la residencia y contemplar las luces de la Navidad anima cada año a un grupo de taxistas a trasladarles gratis para que disfruten del ambiente del paseo de Vara de Rey. La semana que viene repiten esta iniciativa solidaria, 'Un Nadal, un somriure', de nuevo con el acompañamiento de la Associació de Voluntaris d'Eivissa y con la novedad de ampliar las visitas al centro de Sant Antoni y de Santa Eulària.

Para esta ocasión, se movilizan cerca de 40 taxistas, del jueves 18 al sábado 20 de diciembre. Esas tres tardes recogerán a un total de 140 personas para acercarlas a Vara de Rey en el caso de los usuarios de la residencia Reina Sofía y del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, mientras que los de Can Blai recorrerán el Passeig de s'Alamera de Santa Eulària y los de Sa Serra, el Passeig de ses Fonts. Para ayudar en los paseos, cada una de estas tardes colaborará una docena de miembros de la Associació de Voluntaris.

Chocolatada

Además, a los mayores de Vila también se les trasladará hasta la Llar Eivissa para invitarlos a una chocolatada, según han detallado este miércoles la directora insular de Bienestar Social del Consell, Marilina Bonet, y la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, acompañadas de representantes del colectivo del taxi.

Noticias relacionadas y más

Presentación de la campaña solidaria, este miércoles en la parada de taxis de Vara de Rey.

Presentación de la campaña solidaria, este miércoles en la parada de taxis de Vara de Rey. / J.A.C.

La campaña 'Un Nadal, un somriure' surgió a iniciativa de Élite Corsaris de Ibiza en 2017, siguiendo el ejemplo que ya llevaban a cabo cada Navidad sus compañeros de Barcelona. "Nos pareció una iniciativa muy bonita y la hemos repetido casi todos los años, salvo en la pandemia", ha recordado el portavoz de esta asociación de taxistas, Lolo Ruiz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  2. Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
  3. Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
  4. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  5. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
  6. De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
  7. Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
  8. Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària

Ya son cinco las pateras y asciende a 133 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Ya son cinco las pateras y asciende a 133 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Médicos de Ibiza piden un estatuto propio y mejores condiciones: "No vamos a tolerar más maltrato institucional"

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura

Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura
Tracking Pixel Contents