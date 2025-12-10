Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

La alegría que despierta en las personas mayores salir de su rutina en la residencia y contemplar las luces de la Navidad anima cada año a un grupo de taxistas a trasladarles gratis para que disfruten del ambiente del paseo de Vara de Rey. La semana que viene repiten esta iniciativa solidaria, 'Un Nadal, un somriure', de nuevo con el acompañamiento de la Associació de Voluntaris d'Eivissa y con la novedad de ampliar las visitas al centro de Sant Antoni y de Santa Eulària.

Para esta ocasión, se movilizan cerca de 40 taxistas, del jueves 18 al sábado 20 de diciembre. Esas tres tardes recogerán a un total de 140 personas para acercarlas a Vara de Rey en el caso de los usuarios de la residencia Reina Sofía y del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, mientras que los de Can Blai recorrerán el Passeig de s'Alamera de Santa Eulària y los de Sa Serra, el Passeig de ses Fonts. Para ayudar en los paseos, cada una de estas tardes colaborará una docena de miembros de la Associació de Voluntaris.

Chocolatada

Además, a los mayores de Vila también se les trasladará hasta la Llar Eivissa para invitarlos a una chocolatada, según han detallado este miércoles la directora insular de Bienestar Social del Consell, Marilina Bonet, y la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, acompañadas de representantes del colectivo del taxi.

Presentación de la campaña solidaria, este miércoles en la parada de taxis de Vara de Rey. / J.A.C.

La campaña 'Un Nadal, un somriure' surgió a iniciativa de Élite Corsaris de Ibiza en 2017, siguiendo el ejemplo que ya llevaban a cabo cada Navidad sus compañeros de Barcelona. "Nos pareció una iniciativa muy bonita y la hemos repetido casi todos los años, salvo en la pandemia", ha recordado el portavoz de esta asociación de taxistas, Lolo Ruiz.