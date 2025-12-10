El Sindicato Médico pide en Ibiza "una transparencia muy clara" sobre las listas de espera

Carlos Rodríguez, representante del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en Ibiza y Formentera, recuerda que del foro de Atención Primaria en las islas salió hace unos años todo "un catálogo" de medidas para mejorar la atención sanitaria; es decir, para acabar con las sobrecargas laborales y la falta de personal y reducir las listas de espera. "Las reivindicaciones son muchas, por ejemplo, contar en todos los servicios con el número de médicos necesarios para cubrir todas las necesidades", señala durante la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Además, reivindica la necesidad de reducir la burocracia y recuerda que la población en las Pitiusas continúa creciendo y, por tanto, también el número de tarjetas sanitarias por médico de familia, lo que requiere más medios. En este sentido, defiende "poder hacer algunos turnos extras por la tarde y que estén bien pagados" en Atención Primaria, en referencia a las conocidas como 'peonadas'. Con el propósito de "reducir las listas de espera", matiza.

Además, reivindica "tener una transparencia muy clara en cuanto a las listas de espera" que registra el Ib-Salut. "Se trata de tener no una media general, sino cuánta espera hay para cada aspecto, sea mucho o poco, para poder informar a los pacientes. Por ejemplo, ¿qué significa 100 días de lista de espera quirúrgica, por decir algo? ¿Es por una catarata?, ¿Es por una hernia inguinal? Habría que detallar estas listas de espera y no solo para las consultas externas y las intervenciones quirúrgicas, también para las pruebas complementarias, como una resonancia de rodilla o un TAC, por poner dos ejemplos", añade Rodríguez.

Con todo, recalca que "sería información interesante para pacientes y para médicos de cabecera". "Porque a veces vuelve el enfermo y te cuenta que han pasado unos meses pero que no le han llamado. Así que esto que pedimos serviría para saber a qué atenernos", añade.

En estas diferentes variantes, afirma Rodríguez, habría una mejora "si el Estatuto Marco del Ministerio fuese como toca".