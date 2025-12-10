Los sanitarios de Ibiza y Formentera estrenan sus nuevas ambulancias lastrados por una "chapuza"

Las nuevas ambulancias adquiridas por el Servicio de Salud balear se estrenan este miércoles en Ibiza y Formentera, donde se pondrán en marcha de forma progresiva un total de 42 vehículos, aunque la mitad de ellos lastrados por una "chapuza" que va a mermar su funcionalidad durante las primeras semanas en activo.

Concretamente, Ibiza recibe 38 nuevas ambulancias, 19 de transporte urgente y 19 de transporte programado, y Formentera otras cuatro, tres de transporte urgente y una de transporte programado. En total, se van a desplegar progresivamente un total de 246 vehículos en todo el archipiélago gracias a una ambiciosa inversión pública que roza los 56 millones de euros. Con ese dinero se cubre un contrato de renting de cinco años que incluye el mantenimiento y los seguros correspondientes.

Con las ambulancias de transporte urgente, las que van pintadas con el característico color amarillo del Servicio de Atención Médica Urgente 061, todo son parabienes. Se trata de vehículos con los equipamientos tecnológicos más innovadores. Disponen de cambio automático, ayudas a la conducción o bancadas para camilla con suspensión hidroneumática, así como mejoras en la climatización y el sistema de filtración y desinfección de aire de los habitáculos.

El delegado del Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE) en Balears, José Manuel Maroto, celebra que son "vehículos muy punteros". "Además, han traído un vehículo de sustitución por cada vehículo trabajando. Eso es muy bueno. La Administración ha hecho una apuesta muy fuerte, muy encaminada para la carestía de Ibiza, y estamos muy contentos. La gerencia del 061 lo ha hecho bastante bien", explica Diario de Ibiza. No así la empresa que gestiona el servicio, Gsaib, añade.

Precisamente, el presidente del comité de empresa de Gsaib, Javier Ribas, coincide en que estas ambulancias vienen "muy bien equipadas". "Es perfecto porque teníamos una alta necesidad de renovar una flota que inicialmente se contrató para dos años prorrogables a cuatro, y que pronto iba a ser más de ocho. La flota actual se estaba cayendo a trozos, nunca mejor dicho", recuerda.

Capacidad de transporte "mermada"

Ambos portavoces sindicales también están completamente de acuerdo a la hora de criticar la otra cara de la moneda de esta renovación del parque automovilístico sanitario: las ambulancias blancas de transportes no urgente, es decir, para los servicios programados.

"La persona que las configuró desde el despacho no tuvo presente que el personal de ambulancias no tiene el carné de conducir tipo C. Ahora han llegado unos vehículos que pesan más de 3.500 kilos y no hay personal con este carné. La gente tiene predisposición para sacárselo, pero la empresa no lo compensa. Y como chapuza, lo que han hecho es desmontar todas las novedades de estas nuevas ambulancias, como las rampas o las camillas eléctricas, para bajarlas de peso y volver a homologarlas como ambulancias de menos de 3.500 kilos", explica Ribas.

A esta mala planificación se une la falta de comunicación que denuncia el sindicalista, ya que la empresa pública no les ha "comunicado oficialmente qué se va a desmontar ni durante cuánto tiempo, ni en qué va a afectar". "Están improvisando después de improvisar, y después de improvisar otra vez… Es una improvisación constante y esto va a pasar factura tanto a los trabajadores como al propio servicio", augura.

Además, también advierte de que "la capacidad de transporte se va a ver muy mermada" con estos pacientes programados: "Si hoy tenemos ocho vehículos de siete plazas, cuando hayan introducido los nuevos vehículos tendremos ocho de cuatro plazas".

En cuanto al tema los carnés de conducir tipo C que hacen falta para manejar los vehículos, se produjo "una reunión hace dos meses para intentar compensar el tema", pero, por el momento, "no ha vuelto a haber ningún acercamiento".

Un "caos" de complicada solución

Por su parte, Maroto, representante de los técnicos de enfermería, lamenta el "caos" que ha envuelto toda la renovación de estas ambulancias de transporte no urgente, ya "desde que se publicó el pliego de condiciones" de la licitación pública.

Además de que no está claro "cómo va a afectar a la operativa" de los vehículos el hecho de que les hayan retirado partes para aligerar la carga, también influirá "el problema que hay en Ibiza para hacer exámenes en la DGT" debido a la falta de examinadores.

"Hay una lista de espera tremenda y es prácticamente imposible que en un corto espacio de tiempo la gente se pueda sacar el carné de conducir. Así que tenemos un problema que no sabemos cómo se irá solucionando", subraya el portavoz sindical.

Maroto asegura que, de las 19 ambulancias blancas adquiridas, únicamente van a estar disponibles dos desde el principio, aunque el compromiso de Gsaib es que "toda la flota esté operativa antes del 31 de diciembre".

Y de las que se pongan en funcionamiento, solo tres tendrán todo su equipamiento al completo desde el principio debido a ese problema con las licencias de conducir. "Nos vamos a encontrar ambulancias sin camilla ni rampa y va a ser un problema. Si el paciente camina puede subir por su cuenta, pero un paciente en silla de ruedas no puede subirse. Por eso, prevemos una saturación importante en estos tres únicos vehículos", finaliza Maroto.