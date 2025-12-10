Obras
La remodelación de la carretera de acceso al Parador de Ibiza se acerca a su fin
Las obras del Camí del Calvarí, que será la principal vía de acceso al complejo hotelero de la cadena estatal, están a punto de terminar
«Las obras del Camí del Calvarí están a punto de terminar. Se ha asfaltado y están colocando semáforos», señalaba este sábado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre una remodelación clave para la apertura del Parador. «Ya solo quedan cuestiones de mobiliario urbano y señalización viaria, y en principio esta semana que viene, máximo la tercera semana de diciembre, tiene que estar operativa y poder disfrutarla todo el mundo», añadía el primer edil el sábado.
Esta vía será el principal acceso al Parador. Triguero afirma, tras las visitas de la semana pasada a la zona, que «el Parador está en actividad»: «Hay personal dentro y hemos visto que hay mobiliario en el acceso al túnel. Continuamos en contacto y de hecho tenemos algo programado antes del final del año, para llegar a Fitur ya, si puede ser, listos para lanzar una noticia de una posible fecha de apertura».
