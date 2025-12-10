Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Sant Joan anuncia el inicio del proceso para soterrarar las redes aéreas de telecomunicaciones en el núcleo urbano

Imagen de archivo de una calle de Sant Miquel, con cables aéreos atravesándola.

Imagen de archivo de una calle de Sant Miquel, con cables aéreos atravesándola. / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan anuncia el "inicio del proceso de licitación del proyecto de soterramiento de redes aéreas de telecomunicaciones en el núcleo urbano de Sant Miquel de Balansat", una actuación, explican desde el equipo de gobierno, "incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022, financiado con dos millones de euros por los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Este proyecto tiene un coste de 224.726 euros (IVA incluido) y su objetivo es, añade la nota municipal, "mejorar la estética urbana, reducir el impacto visual de las infraestructuras existentes, reforzar la fiabilidad de los servicios de telecomunicaciones y dejar preparado el subsuelo para futuras instalaciones de servicios urbanos como el alumbrado público y la distribución eléctrica".

Las actuaciones, detallan, se centran en las calles principales de Sant Miquel, "como la calle de Eivissa y la de Missa, y contemplan la instalación de canalizaciones subterráneas, arquetas y la reposición del pavimento". Además, se dejarán habilitados espacios para facilitar futuras ampliaciones sin necesidad de llevar a cabo nuevas obras. El plazo de ejecución previsto es de 14 semanas desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento añade que esta iniciativa, "está orientada a la modernización y sostenibilidad del sector turístico". En este sentido, señalan que la transformación del entorno urbano de Sant Miquel "contribuirá a consolidar el municipio como destino turístico sostenible y de calidad, integrando infraestructuras eficientes y respetuosas con el medio ambiente".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  2. Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
  3. Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
  4. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  5. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
  6. De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
  7. Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
  8. Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària

Ya son cinco las pateras y asciende a 133 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Ya son cinco las pateras y asciende a 133 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Médicos de Ibiza piden un estatuto propio y mejores condiciones: "No vamos a tolerar más maltrato institucional"

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura

Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura
Tracking Pixel Contents