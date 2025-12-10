Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

El Ayuntamiento de Sant Joan anuncia el "inicio del proceso de licitación del proyecto de soterramiento de redes aéreas de telecomunicaciones en el núcleo urbano de Sant Miquel de Balansat", una actuación, explican desde el equipo de gobierno, "incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022, financiado con dos millones de euros por los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Este proyecto tiene un coste de 224.726 euros (IVA incluido) y su objetivo es, añade la nota municipal, "mejorar la estética urbana, reducir el impacto visual de las infraestructuras existentes, reforzar la fiabilidad de los servicios de telecomunicaciones y dejar preparado el subsuelo para futuras instalaciones de servicios urbanos como el alumbrado público y la distribución eléctrica".

Las actuaciones, detallan, se centran en las calles principales de Sant Miquel, "como la calle de Eivissa y la de Missa, y contemplan la instalación de canalizaciones subterráneas, arquetas y la reposición del pavimento". Además, se dejarán habilitados espacios para facilitar futuras ampliaciones sin necesidad de llevar a cabo nuevas obras. El plazo de ejecución previsto es de 14 semanas desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

El Ayuntamiento añade que esta iniciativa, "está orientada a la modernización y sostenibilidad del sector turístico". En este sentido, señalan que la transformación del entorno urbano de Sant Miquel "contribuirá a consolidar el municipio como destino turístico sostenible y de calidad, integrando infraestructuras eficientes y respetuosas con el medio ambiente".