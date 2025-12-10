El precio del alquiler en Ibiza y el resto de Baleares sube casi 600 euros en los últimos cinco años

El precio del alquiler en Ibiza y Formentera y el resto de islas de Baleares ha subido de media 135 euros al mes en el último año y cerca de 600 euros (592) en los últimos cinco años.

Según los datos del índice inmobiliario de la empresa especializada Fotocasa, publicado este miércoles, el archipiélago es la segunda comunidad autónoma con el mayor aumento mensual en términos absolutos en comparación con el año anterior, solo por detrás de Cataluña (con un aumento de 303 euros al mes).

Asimismo, en Baleares el incremento registrado del precio del alquiler en los últimos dos años ha sido de 166 euros; en los últimos tres años, de 404 euros; y en los últimos cuatro años, de 570 euros. Estas cifras suponen aumentos de entre el 64% en los últimos cinco años hasta el 10% en el último año.

El índice inmobiliario sitúa el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en las Islas en 1.523 euros, según datos de octubre de este año. El mismo piso costaba hace un año 1.388 euros y, hace cinco, 931 euros.