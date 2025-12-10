Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta

Durante la inspección, los técnicos municipales encontraron documentación que permitió identificar a la presunta empresa

Residuos en Platges de Comte

Residuos en Platges de Comte / A.S.J

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado un expediente sancionador tras detectar un vertido ilegal de residuos en un camino de tierra cercano a la zona de Cala Comte. Los servicios municipales, según explica el Consistorio, localizaron una acumulación de desechos de diversa tipología (restos de obra, sacos vacíos, plásticos, cartones, cestas de goma y botellas de plástico) depositados en un espacio no habilitado para la gestión de este tipo de materiales.

Durante la inspección, los técnicos municipales encontraron documentación que permitió identificar a la presunta empresa responsable de los hechos. La actuación ha sido calificada como una infracción grave según la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Viaria, con una sanción propuesta de 5.000 euros.

El Ayuntamiento recuerda que está completamente prohibido abandonar o verter residuos en zonas públicas o privadas no autorizadas, como caminos, solares, parcelas o áreas forestales. Este tipo de conductas provoca un fuerte impacto sobre el medio ambiente y perjudica la imagen del municipio.

Llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y las empresas

El Consistorio hace un llamamiento a la responsabilidad y subraya la importancia de utilizar la red insular de puntos limpios o los gestores autorizados de residuos para la correcta gestión de aquellos materiales que no están incluidos en el servicio municipal de recogida. Estos circuitos oficiales garantizan un tratamiento adecuado y seguro de los residuos, evitando daños ambientales y posibles sanciones administrativas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  2. Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
  3. Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
  4. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  5. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
  6. De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
  7. Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
  8. Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària

Carlos Rodríguez, portavoz de Simebal: "En Ibiza vuelve a haber médicos de familia con 2.000 tarjetas sanitarias"

Cerca de 30 operaciones y más de 630 consultas de Atención Primaria suspendidas en Ibiza y Formentera por la huelga nacional de médicos

Médicos de Ibiza piden un estatuto marco propio y mejoras laborales: "No vamos a tolerar más maltrato institucional"

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

El Foro Marino pide aplicar 26 medidas para proteger el mar Balear

El Foro Marino pide aplicar 26 medidas para proteger el mar Balear

Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta

Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta

Ya son siete las pateras y asciende a 167 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Ya son siete las pateras y asciende a 167 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel
Tracking Pixel Contents