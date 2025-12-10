Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado un expediente sancionador tras detectar un vertido ilegal de residuos en un camino de tierra cercano a la zona de Cala Comte. Los servicios municipales, según explica el Consistorio, localizaron una acumulación de desechos de diversa tipología (restos de obra, sacos vacíos, plásticos, cartones, cestas de goma y botellas de plástico) depositados en un espacio no habilitado para la gestión de este tipo de materiales.

Durante la inspección, los técnicos municipales encontraron documentación que permitió identificar a la presunta empresa responsable de los hechos. La actuación ha sido calificada como una infracción grave según la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Viaria, con una sanción propuesta de 5.000 euros.

El Ayuntamiento recuerda que está completamente prohibido abandonar o verter residuos en zonas públicas o privadas no autorizadas, como caminos, solares, parcelas o áreas forestales. Este tipo de conductas provoca un fuerte impacto sobre el medio ambiente y perjudica la imagen del municipio.

Llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y las empresas

El Consistorio hace un llamamiento a la responsabilidad y subraya la importancia de utilizar la red insular de puntos limpios o los gestores autorizados de residuos para la correcta gestión de aquellos materiales que no están incluidos en el servicio municipal de recogida. Estos circuitos oficiales garantizan un tratamiento adecuado y seguro de los residuos, evitando daños ambientales y posibles sanciones administrativas.