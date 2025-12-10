Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma

Otra paciente del médico que fue detenido por la Policía Nacional en Palma por una presunta agresión sexual a una mujer durante una prueba ha denunciado que fue víctima de los mismos abusos tres meses antes, aunque con una intensidad menor. «A mí no me desnudó», explica esta segunda víctima, también de unos 35 años, «pero mientras me realizaba una ecografía abdominal colocó su antebrazo sobre mi pubis y estuvo diez minutos haciéndome un masaje en la zona genital».

La mujer confiesa que se quedó bloqueada y no protestó, pero que días después le repitió la prueba otro médico y se dio cuenta de que había sido abusada. No lo denunció a la Policía —ahora se plantea hacerlo— aunque sí presentó una queja a la clínica privada de Palma donde ocurrieron los hechos. Desde la clínica le respondieron que «en las ecografías pélvicas es habitual realizar una ligera presión en la zona púbica». Tres meses después, el mismo médico fue denunciado por someter a tocamientos a otra paciente y detenido. Tras unos días apartado, volvió al trabajo en la misma clínica. «Por la naturalidad con la que actuó», dice esta primera víctima, «estoy segura de que lo ha hecho más veces».

Esta segunda denuncia es anterior en el tiempo a la primera. Los hechos ocurrieron el 24 de julio en la misma clínica privada de Palma. «Fui a hacerme una ecografía abdominal con este mismo médico», explica la mujer, de unos 35 años. «Al principio había una enfermera en la consulta, y todo parecía normal, pero ella se fue tras preparar la camilla y me quedé sola con el médico. Entonces me colocó el antebrazo en los genitales y se puso a moverlo en círculo, como haciéndome un masaje. Mantuvo una presión fuerte y constante durante unos diez minutos. Yo no sabía qué hacer, no sabía si formaba parte de la prueba. Me quedé bloqueada. Solo me di cuanta de lo que había pasado cuando acabó. Cuando por fin salí de la consulta entré en pánico».

No lo denunció a la Policía, pero sí presentó una queja formal en el centro médico. En la respuesta que recibió le dijeron que «en las ecografías pélvicas es habitual realizar una ligera presión en la zona púbica para obtener imágenes claras y precisas». También le ofrecieron la posibilidad, «para garantizar su tranquilidad», de que el jefe del departamento de Radiología le repitiera la prueba. «La segunda vez fue totalmente distinto. Fue muy rápido y no me tocó los genitales. Esto me acabó de convencer de que había sufrido abusos sexuales».

A pesar de la queja, el médico continuó trabajando en el centro, y tres meses después, el 17 de octubre, presuntamente cometió otra agresión sexual. La víctima, otra mujer de unos 35 años, denunció que cuando la enfermera salió de la consulta el médico la desnudó y le masajeó los genitales con la mano y con el ecógrafo hasta seis veces.

Esta mujer confesó que se bloqueó durante la media hora que duró la prueba. Días después pidió que se la repitiera otro médico. En este caso fue una doctora, lo que le confirmó que había sufrido una agresión sexual. «Fue totalmente distinto, no me tocó los genitales y acabó en diez minutos», comentó.

Esta segunda mujer sí presentó una denuncia en la Policía. El médico fue detenido y quedó en libertad con cargos. A finales de noviembre tuvo que declarar como investigado en el juzgado, donde negó la acusación. «En la clínica me dijeron que lo habían tenido que readmitir», dice la denunciante. «Y eso es lo que me preocupa, porque si ve que no le pasa nada, lo puede volver a hacer».