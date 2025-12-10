Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Ha sido intervenida de urgencia en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario por un estallido del bazo e inestabilidad hemodinámica

Ambulancia | Imagen de archivo / UGT

Jessica Merodio

Ibiza

Una mujer de nacionalidad italiana resultó herida este martes al ser atropellada por un vehículo cuando circulaba con su bici eléctrica (en un principio se había informado de que iba en patinete) por la avenida de Cala Tarida, en Sant Josep, a la altura del restaurante s'Espartar. La joven, de 25 años, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Según informan desde este centro sanitario privado, al lugar del accidente, ocurrido a las 17.30 horas, acudieron la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a la mujer par ser intervenida de urgencia por el equipo de Cirugía General de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ya que presentaba un estallido del bazo e inestabilidad hemodinámica.

El Consistorio explica por su parte que la afectada "cayó a la vía tras ser alcanzada por detrás por un vehículo que no se detuvo posteriormente", como también apuntan desde el centro sanitario.

El vehículo implicado en el hecho se dio a la fuga tras el accidente, mientras que la víctima permanece ingresada, "estable dentro de la gravedad".

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explican que "la investigación para localizar al vehículo implicado sigue abierta por parte del cuerpo de la Policía Local y la Guardia Civil".

