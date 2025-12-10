Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza

Joan Tur Tur, conocido popularmente como Juan Fita, ha fallecido este martes 9 de diciembre a los 78 años, dejando tras de sí una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo empresarial en Ibiza y a la historia reciente de la isla.

Nacido en 1947, Juan Fita creció en el seno de una familia trabajadora marcada por las dificultades de la posguerra. Desde muy joven combinó los estudios nocturnos de delineación con el trabajo, introduciéndose en un negocio familiar que levantó su padre en la década de los 40 y que entonces era un pequeño almacén de materiales de construcción. «Eran tiempos muy difíciles donde no había nada. Todo se hacía de cemento rojo, de arcilla y mi padre se encontró con que tenía que traer el cemento de Barcelona. Él mandaba los sacos vacíos porque no había papel y los recibía llenos. Cuando traía los sacos que necesitaba, siempre llegaba alguien más a ver si le podía vender un saco y de 30 ya fueron 50, de 50 fueron 100… Hizo un almacenito, empezó a traer también cal y otras cosas y allí empezó Fita, en la calle Aragón 56, cuando todo era campo y sólo había cuatro casas antiguas en Abad y Lasierra», recordaba el propio Juan Fita en una entrevista con Diario de Ibiza en 2018.

"Empezamos a vender vigas y yo con 14 años ya estaba con él. No iba muy bien en los estudios aunque luego cambié y me saqué el título de delineante en Artes y Oficios. Estudiaba por las noches, por el día estaba en la tienda y los domingos iba a bailar al bar Patín con la novieta", añadía entonces.

Con el tiempo, y bajo su impulso, aquella modesta tienda evolucionó hasta convertirse en Fita Ibicentro, uno de los establecimientos multisectoriales más emblemáticos de la isla. La empresa amplió progresivamente su oferta hasta abarcar ferretería, bricolaje, pintura, menaje, electrodomésticos, mobiliario, textil, puericultura, droguería y un extenso catálogo que, según estimaba el propio Tur, superaba los 100.000 productos. Como recordaba el empresario, a comienzos de los 80, se trasladaron a las naves que ocupan actualmente, ya como Fita Materiales de Construcción, y fue en 1992 cuando se inauguró Fita Ibicentro, con Joan Tur al frente. "Siempre había tenido la ilusión de tener una tienda en la que hubiera de todo. Con trabajo y sufrimiento lo he conseguido. He levantado un establecimiento al que la gente puede venir y encontrar casi de todo", añadía.

Su modelo empresarial se caracterizó por una premisa clara: la prioridad absoluta era el cliente. Joan Tur solía repetir que prefería "tener el dinero invertido en artículos que en el banco", una declaración de intenciones que explicaba su afán por disponer siempre de aquello que pudiera necesitar la clientela. Esa filosofía, unida a un trato cercano y a una gestión concebida como una gran familia, consolidó la reputación de la marca y la fidelidad tanto de empleados como de compradores.

Juan Fita se convirtió así en un referente del comercio tradicional ibicenco, representante de una generación de empresarios que transformaron el pequeño comercio local mediante el esfuerzo diario, la visión a largo plazo y la voluntad de servicio.

Su fallecimiento deja un hondo pesar en su familia, amigos y en los trabajadores que lo acompañaron durante décadas y en la comunidad que vio crecer su proyecto empresarial hasta convertirse en un símbolo de proximidad y confianza. El funeral por Joan Tur Juan 'Fita' se celebrará este viernes, 12 de diciembre, a las 16 horas en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Ibiza. El velatorio será a partir de las 12 horas en Pompas Fúnebres.