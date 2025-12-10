Médicos de Ibiza en la huelga nacional: "Trabajar 24 horas no favorece ni a los pacientes ni a los profesionales"

"Es importante que vayamos a la huelga, nos manifestemos y expresemos lo que pensamos: que trabajar 24 horas es una injusticia, que no favorece para nada ni a los pacientes ni a los profesionales". Esta frase y similares son pronunciadas por varios de los médicos concentrados este miércoles por la mañana frente al Hospital Can Misses para mostrar su rechazo al Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Sobre las 11.30 horas, varios facultativos bajan a la entrada principal del hospital público, que es donde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) les ha convocado, para participar en una concentración convocada en la segunda jornada de huelga nacional de médicos.

También están los que llegan desde fuera del hospital, sin la bata, facultativos que pueden secundar el paro laboral porque no están afectados por los servicios mínimos. Simebal critica precisamente que los servicios mínimos fijados por el Govern y el resto de autonomías son "excesivos" y algunos de los que han bajado del hospital confirman que, si pudiesen, estarían también de huelga. "Se vulnera nuestro derecho a huelga", lamentan algunos médicos concentrados.

"Ningún colectivo trabaja tantas horas obligatorias como nosotros. ¿Por qué los demás sí tienen derecho a hacer sus 36 horas semanales y nosotros no? Además, la hora de guardia, que debería pagarse como extraordinaria, se paga incluso por debajo de la hora normal y no cotiza para la jubilación", denuncia Romina Carreño. Jorge Gracia, médico residente, comenta que "las guardias de 24 horas son algo desfasado y debería ser algo voluntario".

Carreño trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y menciona un punto del borrador del Estatuto Marco estatal, el que indica que "la guardia pasa, por ley, de 24 a 17 horas". "Esto no quiere decir que hagamos 17, porque por la mañana tienes que venir a hacer el horario normal, hasta las tres de la tarde. A esa hora empiezan a pagarte la guardia, pero no son 17 horas" en total. El acumulado es mayor. En este sentido, Carreño y otros dos compañeros de UCI, Pedro Medina García y Walter Ramírez, explican que cuando un facultativo lleva 17 horas trabajando no puede rendir de la misma manera.

"Reivindicamos que se tomen en cuenta las particularidades de nuestro trabajo, porque como estamos viendo en la mesa de negociación, los médicos están diluidos, no tenemos voz ni voto. Queremos un estatuto propio y que estemos un poco más equiparados con nuestros compañeros en toda Europa", apunta Ramírez. Y es que otra de las principales reivindicaciones de esta huelga es que haya un ámbito de negociación específico para médicos (el Estatuto Marco del Gobierno incluye a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud).

"El sueldo base de un médico residente son unos 1.300 euros. Si quieres que sea más elevado, tienes que hacer guardias de 24 horas", explican dos médicos residentes, Jorge Gracia y Guillermo Olivero. Gracia reclama, como el resto de concentrados, un estatuto propio: "Creemos que la figura del médico tiene mucha responsabilidad y requiere de muchos años de formación". Quien también es residente en Ibiza es Noelia Plaza. "Las condiciones llevan muchísimos años sin cambiarse y no estamos bien representados", apunta en la línea de lo que apuntaba su compañero de UCI Ramírez.

"Esfuerzo no valorado"

Otra médica de Ibiza lamenta que "son muchos años aguantando muchísimas horas de trabajo, de esfuerzo no valorado, y sobre todo de dejar a un lado nuestra vida personal": "Además, aquí en Ibiza, durante mucho tiempo, en el caso de mi servicio, hemos estado bajo mínimos. En mi servicio tenemos guardias localizadas [el trabajador está fuera de su puesto, pero disponible por si le requieren], pero nos llaman con bastante frecuencia, y he llegado a cubrir 13 guardias localizadas en un plazo de 15 días, en pleno verano".

Además, esta facultativa señala que saben que la semana que viene, tras la huelga, tendrán un pico de trabajo. "Duele en el alma tener que hacer huelga, sobre todo por la gente que sé que estaba en mi agenda y que han dejado de ser valoradas. Esto no lo hacemos por gusto".