Médicos de Ibiza piden un estatuto propio y mejores condiciones: "No vamos a tolerar más maltrato institucional"

"No vamos a tolerar más maltrato institucional, las condiciones laborales de los médicos deben mejorar si se quiere mantener el sistema sanitario como lo hemos conocido". Es una de las primeras frases que ha leído Carlos Rodríguez, representante del Sindicato Médico (Simebal) en las Pitiusas, del manifiesto elaborado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) con motivo de la huelga de médicos que se está llevando a cabo esta semana en toda España. Ha pronunciado estas palabras sobre las 11.30 horas frente al Hospital Can Misses, donde decenas de facultativos se han concentrado para mostrar su rechazo al Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, del que critican, entre otras cuestiones, que no pone solución a las sobrecargas laborales, a las guardias interminables que, además, no computan para la jubilación.

Rodríguez ha explicado ante la prensa que Simebal estima que el paro, que comenzó este martes y se alargará hasta el viernes (éste día incluido), en Ibiza está registrando un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria. Se trata de porcentajes aproximados dentro de los médicos que pueden ejercer su derecho a huelga, no calculados sobre el total de estos profesionales en la isla. Simebal ha criticado los servicios mínimos decretados por la comunidad autónoma, al considerarlas "escandalosos". "Ha ocurrido aquí y en el resto del país", lamentan.

Y en Formentera "son pocos y todos son de servicios mínimos", en palabras de Rodríguez.

El Ib-Salut, por el momento, no ha dado datos de seguimiento desglosados por islas.

"El Ministerio continúa imponiéndonos un régimen de incompatibilidades discriminatorio y retribuciones diferentes por el mismo trabajo, del mismo modo que mantiene una movilidad forzosa que sigue ligada a la conocida muletilla de 'las necesidades del servicio', la herramienta más sencilla y utilizada para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias respecto al resto de categorías profesionales", sostiene el manifiesto nacional leído por Rodríguez.

"No es guardia, es explotación"

Mientras pronunciaba estas palabras, médicos sostenían pancartas en las que se podían leer lemas como los siguientes: 'Sin dormir, sin parar, un error puede matar. Stop guardia de 24 horas', 'Ilegal para todo, legal para el médico', 'Médico agotado, paciente en riesgo', 'Hora trabajada=hora cotizada. Stop guardias infinitas', 'Estatuto propio ya' o 'No es guardia, es explotación legalizada'.

Además, los huelguistas piden que haya un Estatuto Marco o similar específico para los médicos ("una norma y un ámbito de negociación propios"). El texto que ha elaborado el Ministerio incluye a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. "Somos médicos y nuestros requisitos de formación y responsabilidad no son los mismos que los de otras categorías profesionales (...) No se trata de corporativismo sino de buscar la mayor garantía de calidad asistencial para los pacientes", prosigue el manifiesto.

Los aplausos han interrumpido la lectura del manifiesto cuando se ha mencionado a los médicos internos residentes (MIR): "Toda la profesión ha dicho basta frente al borrador ministerial y lo repetiremos hasta que logremos un auténtico reconocimiento del colectivo. Se lo merecen los merecen compañeros (...); se lo merecen los médicos del futuro que comienzan ahora su andadura y que no quieren tener que decidir entre vocación y vida personal; y los pacientes que todos seremos en algún momento".

"Ha sido precisamente la convocatoria de esta huelga la que ha provocado un cierto acercamiento por parte de Sanidad, que en las últimas semanas ha intentado maquillar un deseo de llegar a acuerdos con reuniones y propuestas nuevas de redacción de algunos artículos de su borrador", añade el texto que se ha leído en la protesta, en el que la Confederación convocante del paro laboral asegura que se trata de "ligeros cambios que no solucionan en absoluto" las reivindicaciones del colectivo médico.

Por otro lado, Rodríguez ha dicho ante los concentrados que la huelga era la última opción y que las circunstancias les han llevado a secundarla. Así, ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias que pueda ocasionar la huelga.

Con todo, la CESM expresa en su comunicado que "Sanidad no ha querido acceder a calificar la jornada de guardia como extraordinaria ni a garantizar su retribución por encima de la hora ordinaria ni a que ese tiempo compute para la jubilación". Tampoco, añaden, a fijar "un calendario clave y bien definido para establecer las guardias como voluntarias". Esto, concluyen los convocantes, se traduce en que "no hay garantías suficientes para que se deje de obligar a los compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas".