El IEE reclama que la señalización viaria de Ibiza sea solo en catalán

El Institut recurre la nueva señalización viaria por incumplir la ley de normalización lingüística y exige al Ayuntamiento de Ibiza que cambie el diseño bilingüe de los rótulos previstos en la licitación

Fachada de Can Botino, sede del Ayuntamiento de Eivissa.

Fachada de Can Botino, sede del Ayuntamiento de Eivissa. / D.I.

Redacción

Ibiza

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha presentado un recurso de alzada contra el pliego de condiciones para la licitación de la nueva señalización viaria de Ibiza, con el objetivo de exigir que todas las señalizaciones sean únicamente en catalán, tal y como establecen el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y la Ley de Normalización Lingüística. La entidad denuncia que "las denominaciones bilingües en la señalización municipal son contrarias al principio de normalización lingüística y comportan una reducción de los espacios de uso habitual de la lengua catalana".

En el escrito, el IEE recuerda al Ayuntamiento que el artículo 15.1 de la Ley de Normalización Lingüística establece que la señalización pública "se hará en lengua catalana, acompañada si fuera necesario de signos gráficos que faciliten la comprensión a los no catalanohablantes". La señalización bilingüe, indica la entidad, "se reserva solo a casos excepcionales en los que así lo aconsejen las circunstancias sociolingüísticas".

Asimismo, el Institut señala que el propio Ayuntamiento de Ibiza hizo efectiva esta regulación mediante el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística (RMNL), aprobado en 1992, donde se establece que "todas las señalizaciones e indicadores situados en las vías públicas que dependan del Ayuntamiento de Ibiza y destinados a informar a los transeúntes y a los conductores deben redactarse en catalán". El reglamento indica también que los rótulos que ya están en catalán pero de forma incorrecta deben ser sustituidos por otros correctos.

Según el IEE, que el Consistorio pretenda licitar la señalización de muchas calles del municipio y con los nombres comunes de las vías sean en formato bilingüe, "no solo estaría contraviniendo su propia regulación de usos lingüísticos y la Ley de Normalización Lingüística, sino también dejando de lado su deber de normalizar la lengua y desvirtuando el carácter oficial del catalán".

Noticias relacionadas y más

La entidad reclama que se realicen los trámites necesarios para cambiar el diseño de los rótulos previstos en la licitación, de manera que pasen a ser plenamente en catalán. En caso contrario, advierte de que "el concurso podría ser declarado nulo de pleno derecho por vulnerar disposiciones administrativas de rango superior, como la propia Ley de Normalización Lingüística o el Reglamento de Normalización del Ayuntamiento", indica el Institut.

