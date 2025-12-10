Ya son tres las pateras y asciende a 100 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Una tercera patera ha llegado a Formentera durante las primeras horas del miércoles. Tras la interceptación de 10 migrantes a las 1.10 horas en la zona de Roca Llisa, apenas seis horas después han sido localizados otros 17 en El Pilar de la Mola, en Formentera, y otros 14 a las 8.40 de la mañana en la misma zona, según informa la Delegación del Gobierno en Baleares. Contabilizando a los que arribaron el martes a las dos islas, ya son un centenar las personas que han entrado irregularmente en España a través de las costas pitiusas en menos de 24 horas.

En la interceptación de los primeros diez migrantes de este miércoles en la costa de Roca Llisa, en Ibiza, han intervenido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Josep. Los 17 pasajeros de la segunda patera arribada este miércoles han sido localizados por la Guardia Civil del puesto de Formentera, al igual que ha ocurrido con los 14 migrantes interceptados una hora más tarde.

Estos 31 migrantes se suman a los 59 llegados durante la tarde de este martes a las costas de Formentera, entre las 12.25 y las 17 horas a bordo de cinco pateras a las zonas sur y sureste de la isla.

En total, en lo que va del año han llegado a las Pitiusas un total de 170 pateras y 2.770 migrantes. Por islas, Ibiza ha registrado 22 pateras con 326 personas, mientras que Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 158 pateras y 2.444 migrantes a bordo.