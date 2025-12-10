Basura, drogas y animales muertos: así describe un residente de Ibiza el estado del mirador de Es Vedrà tras el paso de los turistas

Mucho se habla en el último tiempo del descontento que genera en los residentes de Ibiza el comportamiento a menudo inapropiado de los turistas que visitan la isla, y que ha llevado, por ejemplo, a cerrar una de las zonas más atractivas y convocantes: el mirador de Es Vedrà.

Dean Gallagher es un residente en Ibiza que se encuentra muy comprometido con el cuidado de los espacios naturales y de los animales que viven allí, y que junto a otros voluntarios se ha encargado durante 6 meses de limpiar el lugar. A través de un grupo de Facebook, Gallagher ha hecho un descargo que retrata de manera clara el daño que ha causado la desidia de los turistas en esta zona tan popular.

Una lagartija de la zona / Facebook Dean Gallagher

"Como muchos lugares con un alto nivel de turismo, quedó en ruinas", afirma con contundencia. "Retiramos alrededor de una tonelada de basura, apagamos pequeños incendios y, lo más terrible, recuperamos docenas de lagartijas muertas atrapadas en botellas y latas de cerveza", se lamenta.

Sobre las lagartijas, Gallagher explica que es una problemática particular, ya que el animal "está a punto de ser exterminado por completo debido a las serpientes invasoras" y el mirador de Es Vedrà es uno de sus "últimos refugios".

Una bolsa de basura recogida por Gallagher / Facebook Dean Gallagher

En sus frecuentes visitas a la zona, Gallagher ha tenido que lidiar con todo tipo de situaciones: desde influencers grabando videos y "perturbando un nido de halcones peregrinos" hasta personas con "sobredosis de drogas a las 5 de la tarde".

"Casi pisé vidrios rotos y una jeringa, luego pañales de bebé llenos de mierda tirados en el mismo camino... ¡¿Qué demonios?!", agrega el hombre incrédulo.

Finalmente, el hombre menciona las alternativas que existen para disfrutar de las vistas, anima a otros residentes a ayudar generando conciencia, y se pregunta: "Si vamos a reservas naturales de otros países y nos comportamos de esa manera, ¿qué pasaría? Si invadiéramos terrenos privados en otros países, ¿qué pasaría? Por alguna razón, como es Ibiza, algunos piensan que pueden violar la isla e irse... pero no es así".