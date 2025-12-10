Ibiza celebra su 'cantada de Nadales' con más de 300 escolares en el escenario

El Ayuntamiento de Ibiza ha celebrado este miércoles 10 de diciembre una nueva edición de la tradicional 'cantada de Nadales', un evento ya consolidado dentro del programa navideño municipal en el que han participado más de 300 alumnos de Primaria de los distintos centros educativos del municipio.

La actividad se ha llevado a cabo en la carpa instalada en el paseo de Vara de Rey con motivo del programa festivo 'Eivissa, ciutat del Nadal', que llena estos días el centro de la ciudad de propuestas culturales y familiares.

La tercera teniente de alcalde de Ibiza, Blanca Hernández, ha asistido al acto y ha agradecido "el trabajo de los centros educativos y del profesorado implicado", y ha subrayado "la ilusión y el esfuerzo que han puesto los niños y niñas para compartir sus villancicos con toda la ciudadanía".

Durante la jornada, los grupos de escolares han interpretado tanto temas navideños tradicionales como composiciones creativas preparadas previamente en los propios centros, organizados en turnos de media hora. En esta edición, han participado los centros CEIP Poeta Villangómez, CEIP Portal Nou, CC Nuestra Señora de la Consolación, CC Sa Real y CEIP Can Cantó, este último con alumnado de todos los ciclos.

Como reconocimiento a su implicación, cada centro ha recibido un vale de 200 euros destinado a la adquisición de material escolar musical, con el objetivo de impulsar la formación artística y continuar fomentando la música dentro del ámbito educativo.