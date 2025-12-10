Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura

Los complementos de difícil y muy difícil cobertura para las plazas docentes de Ibiza y Formentera “aumentarán” el próximo curso, ha anunciado este miércoles el conseller balear de Educación, Antoni Vera, durante su visita al Conservatori Professional de Música i Dansa para comprobar el funcionamiento del Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) de Secundaria. Además, se implementarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda del profesorado y se incrementarán las coberturas de interinaje en los meses de verano, ha añadido.

Vera ha destacado que, este año, la plantilla del profesorado en las Pitiüses “ha mejorado mucho respecto a otros cursos”, gracias, entre otras medias, a haber adelantado “las adjudicaciones de interinaje en los meses de verano”. Esa medida “ha posibilitado poder cubrir un porcentaje más grande de profesorado de las plantillas de docentes en Ibiza y Formentera”.

Una cobertura "más fácil"

Además, Vera ha destacado el papel que ha jugado a la hora de completar las plantillas “el esfuerzo presupuestario realizado por el Govern para dotar las plazas pitiusas de difícil y muy difícil cobertura con un complemento específico”, lo que hace que esos puestos de trabajo sean más apetecibles económicamente en un archipiélago especialmente caro. Este ha sido el primer curso escolar en el que todos los docentes de las Pitiüses cobran un complemento de esas características y en el que las plazas de muy difícil cobertura tienen un complemento extra: “Esto ha posibilitado la cobertura de una manera más fácil” de todas la plantillas pitiusas, ha subrayado el conseller balear, que ha apuntado que, “salvo alguna dificultad puntual en plazas muy específicas, este año se han cubierto con mucha más rapidez”.

Y dado el éxito que han tenido esas medidas este curso, proseguirán con ellas de cara al de 2026-2027: “Queremos continuar igual y, además, mejorar. Todos los docentes de las Pitiüses recibirán el próximo curso un aumento del complemento de difícil cobertura”, ha adelantado. Esa medida se complementará con “más coberturas de interinaje en los meses de verano para intentar facilitar que la gente que tenga que venir a trabajar a estas islas pueda programar su año escolar con antelación, que es otra de las dificultades existentes en Ibiza y Formentera”.

Asimismo, continuarán introduciendo “medidas paliativas con normas [lesgislativas] para facilitar el acceso a la vivienda de todos los docentes de Baleares y, concretamente, de las Pitiusas”, donde el problema es más acuciante si cabe. Actualmente, todas las vacantes están cubiertas, si bien “en un cuerpo docente tan grande, a veces se producen sustituciones por bajas”, ha señalado el conseller balear de Educación.