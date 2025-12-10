El Foro Marino pide aplicar 26 medidas para proteger el mar Balear

IbizaPreservation ha trasladado oficialmente a las administraciones públicas un paquete de 26 medidas orientadas a reforzar la protección del mar Balear. Las propuestas, recogidas en un documento técnico, se basan en las conclusiones alcanzadas en las mesas de trabajo celebradas el pasado 14 de octubre en la séptima edición del Foro Marino, bajo el título 'Del diagnóstico a la acción: el futuro de las praderas de posidonia', y se han remitido al Gobierno de España, al Govern de les Illes Balears, a los Consells Insulars de Eivissa y Formentera y a los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan.

Según IbizaPreservation, miembro del equipo promotor del Foro Marino, las medidas ya han sido registradas oficialmente y se han solicitado reuniones con cada administración implicada para hacer seguimiento de las propuestas y promover su implementación. Las tres mesas del Foro Marino 2025 contaron con especialistas en cambio climático, contaminación marina y conservación de la posidonia oceánica, así como personal técnico de las administraciones, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

En la primera mesa, dedicada al cambio climático y al incremento de la temperatura del mar, se reclama implementar medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en los sectores del transporte aéreo, terrestre y marino y en la producción energética. Se propone reducir la movilidad, desincentivar el uso del vehículo privado y avanzar en su descarbonización; apostar por combustibles con menos emisiones en el transporte marino y por la reducción del número de vuelos en el transporte aéreo. También se pide aumentar y priorizar la inversión en sistemas de monitoreo del océano, conservar los ecosistemas marinos mediante la reducción de las presiones que soportan, fomentar la transferencia de conocimiento científico y técnico, adoptar modelos de gestión pública más ágiles y reforzar la cogestión como herramienta eficaz en la gestión del recurso pesquero, integrando el conocimiento científico y el saber tradicional y dotando al sector de recursos para afrontar el cambio climático.

Contaminación marina

La segunda mesa se centró en la contaminación marina por microplásticos y otras sustancias. Entre las medidas se reclaman medios y coordinación entre administraciones para evitar la contaminación del mar, la obligación de disponer de redes de alcantarillado separativas para que las aguas de lluvia no entren en el circuito de depuración y la adopción de acciones a pequeña escala, como la instalación de filtros de fibras en las lavadoras o la eliminación de las toallitas de poliéster del mercado, que podrían reducir más del 50 % los aportes de microplásticos al mar. También se propone ubicar los emisarios de aguas residuales y desaladoras lejos de hábitats sensibles como la posidonia, priorizar la ampliación de depuradoras con mecanismos de recaudación que graven al visitante y a quienes se benefician de éste, exigir depuradoras individuales en viviendas sin alcantarillado, crear una red de seguimiento del estado del medio marino y mejorar la gestión de las aguas de sentina y grises de las embarcaciones para evitar vertidos en zonas costeras.

En la tercera mesa, centrada en la protección de la posidonia, se plantea el control de especies invasoras, la garantía de redes separadas de aguas pluviales y fecales en todos los municipios, la optimización del tratamiento de aguas residuales y la implantación de sistemas de trazabilidad de vertidos. Otras medidas incluyen promover la regeneración y reutilización de aguas depuradas con criterios ambientales, renaturalizar torrentes y cauces fluviales, incorporar en toda planificación costera la evaluación de la capacidad de carga real del entorno, introducir mejoras técnicas en filtros y sistemas de retención para evitar la entrada de microplásticos y otros contaminantes, reforzar la regulación y control del fondeo de embarcaciones mediante zonas de fondeo reguladas y ecológicas acompañadas de campañas de sensibilización, vigilancia y sanción, y reducir las emisiones de gases de efecto.

El bienestar de las islas

El coordinador de las mesas, el doctor Esteban Morelle-Hungría, profesor de la Universitat Jaume I, subraya que las conclusiones presentadas “no son meras sugerencias abstractas, sino acciones técnicas que deben tomarse con urgencia y que las administraciones pueden implementar” y advierte de que, “por el bienestar de nuestras islas, sería irresponsable no actuar ahora”. A su juicio, “la facultad de adaptación y mitigación está en manos de nuestras y nuestros gobernantes, y es fundamental para proteger nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos”.

Por su parte, Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, destaca que en esta edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera “ya no hablamos de diagnosticar problemas, sino de implementar soluciones” y recuerda que las mesas contaron con participación de la administración para garantizar la asunción de responsabilidades. Desde el equipo organizador se señala que el documento marca “un nuevo rumbo para el Foro” y que el objetivo es “pasar de la reflexión a la acción”.