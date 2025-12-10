Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escolares de Sa Bodega disfrutan de una chocolatada en la Llar Ibiza

Escolares del colegio Sa Bodega participaron ayer en una actividad navideña en la Llar Ibiza, donde compartieron una chocolatada con los mayores del centro. La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, que acudió al encuentro, destacó la importancia de iniciativas como esta, que favorecen la convivencia y el contacto entre generaciones.

