Endesa invierte 235.000 euros en instalar 26 dispositivos de telecomando en Ibiza y Formentera

La compañía Endesa, a través de su filial e-distribución, ha instalado en la red eléctrica de las Pitiusas 26 dispositivos de telecomando, con una inversión superior a 235.000 euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la actuación, "refuerza la calidad del suministro y prepara la infraestructura para afrontar los retos de electrificación e integración de energías renovables", apuntan desde la empresa en una nota.

Con este sistema, Se podrá "reducir significativamente el tiempo de interrupción del servicio en caso de incidencia, puesto que permite maniobras de operación a distancia desde el Centro de Control de Red". Esto evita desplazamientos de equipos sobre el terreno, agiliza la localización de averías y mejora la continuidad del suministro.

La instalación se suma a los cerca de 2.400 dispositivos de telecomando en Baleares distribuidos en centros de transformación y en la red aérea de media tensión. Según Endesa, la inversión se enmarca en la estrategia de digitalización de la compañía, clave para avanzar hacia las redes inteligentes.

La compañía ha reiterado en su comunicado que la digitalización, "es importante para la electrificación de la economía y reducir el uso de tecnologías emisoras de CO2".