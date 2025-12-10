Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Endesa invierte 235.000 euros en instalar 26 dispositivos de telecomando en Ibiza y Formentera

"Refuerza la calidad del suministro y prepara la infraestructura para afrontar los retos de electrificación e integración de energías renovables"

Inslatación de uno de los dispositivos por parte de un operario de Endesa.

Inslatación de uno de los dispositivos por parte de un operario de Endesa. / Endesa

Europa Press

Ibiza

La compañía Endesa, a través de su filial e-distribución, ha instalado en la red eléctrica de las Pitiusas 26 dispositivos de telecomando, con una inversión superior a 235.000 euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la actuación, "refuerza la calidad del suministro y prepara la infraestructura para afrontar los retos de electrificación e integración de energías renovables", apuntan desde la empresa en una nota.

Con este sistema, Se podrá "reducir significativamente el tiempo de interrupción del servicio en caso de incidencia, puesto que permite maniobras de operación a distancia desde el Centro de Control de Red". Esto evita desplazamientos de equipos sobre el terreno, agiliza la localización de averías y mejora la continuidad del suministro.

La instalación se suma a los cerca de 2.400 dispositivos de telecomando en Baleares distribuidos en centros de transformación y en la red aérea de media tensión. Según Endesa, la inversión se enmarca en la estrategia de digitalización de la compañía, clave para avanzar hacia las redes inteligentes.

Noticias relacionadas y más

La compañía ha reiterado en su comunicado que la digitalización, "es importante para la electrificación de la economía y reducir el uso de tecnologías emisoras de CO2".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  2. Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
  3. Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
  4. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  5. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
  6. De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
  7. Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
  8. Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària

Educación en Ibiza: 21 pitiusos estrenan el Programa de Enseñanzas Integradas en el Conservatori de Música i Dansa

Educación en Ibiza: 21 pitiusos estrenan el Programa de Enseñanzas Integradas en el Conservatori de Música i Dansa

Basura, drogas y animales muertos: así describe un residente de Ibiza el estado del mirador de Es Vedrà tras el paso de los turistas

Basura, drogas y animales muertos: así describe un residente de Ibiza el estado del mirador de Es Vedrà tras el paso de los turistas

El precio del alquiler en Ibiza y el resto de Baleares sube casi 600 euros en los últimos cinco años

El precio del alquiler en Ibiza y el resto de Baleares sube casi 600 euros en los últimos cinco años

Endesa invierte 235.000 euros en instalar 26 dispositivos de telecomando en Ibiza y Formentera

Endesa invierte 235.000 euros en instalar 26 dispositivos de telecomando en Ibiza y Formentera

Una segunda patera eleva a 86 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Una segunda patera eleva a 86 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

La remodelación de la carretera de acceso al Parador de Ibiza se acerca a su fin

La artista Júlia Ribas retrata la arquitectura de Sant Joan

La artista Júlia Ribas retrata la arquitectura de Sant Joan

Escolares de Sa Bodega disfrutan de una chocolatada en la Llar Ibiza

Tracking Pixel Contents