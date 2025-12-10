Educación en Ibiza: 21 pitiusos estrenan el Programa de Enseñanzas Integradas en el Conservatori de Música i Dansa

Un total de 21 alumnos de Eivissa y Formentera cursan por primera vez el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) de Secundaria en un grupo específico del Conservatori Professional de Música i Dansa de Ibiza y Formentera, unos estudios que ha puesto en marcha este curso escolar la conselleria de Educación y Universidades con el objetivo de ofrecer una educación integral y adaptada a las necesidades del alumnado con vocación por la música y la danza.

El conseller de Educación, Antoni Vera, y el director territorial de Educación en Eivissa y Formentera, Juan Álvarez, han visitado este miércoles el Conservatori para conocer de primera mano el funcionamiento de estos nuevos estudios, que se imparten en un aula específica para el alumnado dentro de las instalaciones del centro. Este espacio cuenta con el profesorado necesario, así como con zonas adecuadas para el descanso y el esparcimiento: “Es una prueba que hemos iniciado este año, nueva, para que este grupo se integre en el Conservatori. Aquí pueden recibir todas sus clases específicas de música o danza, además de las ordinarias. Queremos, de esta manera, acercar una vez más las enseñanzas musicales y de danza a todos los escolares de las islas. Hemos hecho un esfuerzo en Primaria y continuaremos en Secundaria”, ha indicado Vera tras hablpar cn los alumnos de “la primera promoción” del PEI.

Siete desde Formentera a diario

“Teníamos que hacerlo extensible a las Pitiüses porque la fórmula no tenía suficientes alumnados. De esta manera, con más alumnos, sí que podemos dar la posibilidad de que puedan recibir estos estudios”, ha apuntado el conseller de Educación. No obstante, cuando el pasado 23 de junio se anunció que se implementaría en Ibiza el PEI, se informó de que se habilitaría un aula específica para 30 alumnos de primero de ESO, nueve menos de los que hay, dentro de las instalaciones del Conservatori, es decir, nueve más de los que lo cursan actualmente. Ya en julio se anunció que los alumnos serían 24.

De esos 21 alumnos, siete vienen cada día de Formentera. Estos parten hacia Ibiza en el barco de las 7 de la mañana y regresan a su isla a veces a las 15 horas, aunque en ocasiones tienen que esperar hasta las 16, las 17 o las 18 horas, dependiendo de las clases o del tipo de enseñanza (la que más se retrasa es danza), han especificado los alumnos en una conversación con Vera. Otros alumnos se desplazan desde Sant Carles, Sant Josep, Sant Miquel y Santa Eulària: “La idea es que continúen el año que viene en el siguiente curso”, según Vera, que ha destacado la “apuesta decidida del Govern por las enseñanzas artísticas, no sólo con los estudios superiores, sino también con los estudios artísticos profesionales”, que quieren ampliar “a todas las islas”. La próxima, como el propio conseller ha comunicado a los alumnos pitiusos durante su visita, “será Menorca”.

En su conversación con los 21 alumnos, Vera incluso ha bromeado con ellos: “Yo soy profesor de Lengua. ¿Qué tal vais en esa asignatura?”, a lo que la mayoría respondió resoplando. “Secundaria es una carrera de fondo y el primer curso es el más importante”, les ha aconsejado.

Conciliación entre la formación artística y académcia

La integración progresiva de las enseñanzas de secundaria y bachillerato artístico se desplegará a lo largo de los próximos cursos. El aula cuenta con el profesorado necesario “para garantizar una educación de calidad, así como con espacios adecuados para el descanso y el recreo del alumnado, asegurando un entorno educativo completo, equilibrado y estimulante”, indican desde la conselleria. Como ya informó Educación en junio, la implantación progresiva del Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) en el Conservatori Professional de Música i Dansa pitiuso “representa un paso firme hacia un modelo educativo que combina la enseñanza general con la formación artística especializada, con el objetivo de promover una educación integral y personalizada para el alumnado con vocación musical y de danza”.

El director territorial de Educación en las Pitiüses, Juan Álvarez, destacó entonces que la integración de los estudios de Secundaria con los del Conservatori en un mismo espacio físico permitirá “optimizar recursos, mejorar la gestión del tiempo escolar y facilitar la conciliación entre la formación académica y artística”.