Los comerciantes de Ibiza advierten: "Estamos intentando sobrevivir"

La globalización, la venta por internet, las grandes superficies comerciales... Todo parece ponerse en contra del pequeño negocio local. ¿Cuántas cajas llegan cada día a casa de particulares e incluso a sus puestos de trabajo con productos de todo tipo procedentes de cualquier parte del país, del mundo? Cientos, miles. ¿Cómo puede el pequeño comercio de Ibiza y Formentera luchar contra estos obstáculos gigantescos? Con el apoyo de la sociedad, fundamentalmente.

Anna Reixach, representante de la asociación de Eivissa Centre, explica a Diario de Ibiza que cada vez les resulta más difícil competir con las grandes multinacionales. "Todavía hay mucha gente concienciada con comprar en los negocios locales", asegura, y añade: "Seguiremos al pie del cañón y continuaremos vendiendo, pero sabemos que es muy complicado competir con grandes marcas y con gente que hace sus compras desde el sofá".

El negocio de proximidad, propiedad del vecino, amigo, familiar o simple conocido, "está intentando sobrevivir y, de momento, lo estamos consiguiendo". Pero la portavoz de los comerciantes advierte: "Luchamos para que la gente nos visite y compre nuestros productos, porque es una manera de mantener la ciudad activa. Una ciudad sin comercio local es una ciudad sin vida".

Por otro lado, Reixach lamenta que "mucha gente en la isla piensa que no hay comercios, cuando en realidad sí los hay", un desconocimiento que, asegura, también dificulta el día a día de los pequeños negocios.

Para intentar que el pequeño comercio local capte a un mayor número de clientes, Reixach expone algunas de las ventajas de este tipo de negocios: "En los grandes establecimientos te ofrecen aquello que les interesa vender. En cambio, en los pequeños nos centramos en las necesidades reales de los clientes: les vendemos productos que les interesan".