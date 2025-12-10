Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los comerciantes de Ibiza advierten: "Estamos intentando sobrevivir"

"Seguiremos al pie del cañón y vendiendo, pero sabemos que es muy complicado competir con grandes marcas", reconoce Anna Reixach, representante de la asociación de Eivissa Centre

Peatones en la principal zona comercial de Ibiza, en la avenida de Bartolomé Roselló.

Peatones en la principal zona comercial de Ibiza, en la avenida de Bartolomé Roselló. / Vicent Marí / Vicent Mari

Aarón Benet Parrot

Redacción Digital

Ibiza

La globalización, la venta por internet, las grandes superficies comerciales... Todo parece ponerse en contra del pequeño negocio local. ¿Cuántas cajas llegan cada día a casa de particulares e incluso a sus puestos de trabajo con productos de todo tipo procedentes de cualquier parte del país, del mundo? Cientos, miles. ¿Cómo puede el pequeño comercio de Ibiza y Formentera luchar contra estos obstáculos gigantescos? Con el apoyo de la sociedad, fundamentalmente.

Anna Reixach, representante de la asociación de Eivissa Centre, explica a Diario de Ibiza que cada vez les resulta más difícil competir con las grandes multinacionales. "Todavía hay mucha gente concienciada con comprar en los negocios locales", asegura, y añade: "Seguiremos al pie del cañón y continuaremos vendiendo, pero sabemos que es muy complicado competir con grandes marcas y con gente que hace sus compras desde el sofá".

El negocio de proximidad, propiedad del vecino, amigo, familiar o simple conocido, "está intentando sobrevivir y, de momento, lo estamos consiguiendo". Pero la portavoz de los comerciantes advierte: "Luchamos para que la gente nos visite y compre nuestros productos, porque es una manera de mantener la ciudad activa. Una ciudad sin comercio local es una ciudad sin vida".

Por otro lado, Reixach lamenta que "mucha gente en la isla piensa que no hay comercios, cuando en realidad sí los hay", un desconocimiento que, asegura, también dificulta el día a día de los pequeños negocios.

Para intentar que el pequeño comercio local capte a un mayor número de clientes, Reixach expone algunas de las ventajas de este tipo de negocios: "En los grandes establecimientos te ofrecen aquello que les interesa vender. En cambio, en los pequeños nos centramos en las necesidades reales de los clientes: les vendemos productos que les interesan".

Ya son cinco las pateras y asciende a 133 el número de migrantes llegados a Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Primer paso para "modernizar" el núcleo urbano de Sant Miquel

Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

Los taxistas de Ibiza llevan la Navidad a los mayores ingresados en residencias

Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida

Calamar con sobrasada, la exquisita receta de payeses recuperada del olvido en Ibiza

Falta de profesores en Ibiza y Formentera: Educación aumentará el próximo curso los complementos por difícil cobertura
