Cerca de 30 operaciones y más de 780 consultas suspendidas en Ibiza y Formentera por la huelga nacional de médicos

El Ib-Salut detalla que, con motivo de la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, en el Área de Salud de Ibiza y Formentera este martes y miércoles se han suspendido 28 operaciones, 54 pruebas radiológicas, 24 pruebas diagnósticas y 783 consultas: 149 de ellas, hospitalarias, y 634 de Atención Primaria.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) estima que la huelga nacional de médicos, que comenzó este martes y se alargará hasta el viernes (éste día incluido), en Ibiza está registrando en las dos primeras jornadas de protesta un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria. Se trata de porcentajes aproximados dentro de los médicos que pueden ejercer su derecho a huelga, no calculados sobre el total de estos profesionales en la isla. Simebal ha criticado los servicios mínimos decretados por la comunidad autónoma, al considerarlas "escandalosos". "Ha ocurrido aquí y en el resto del país", lamentan.

Y en Formentera "son pocos y todos son de servicios mínimos", en palabras de Rodríguez.