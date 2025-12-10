Cerca de 30 operaciones y más de 780 consultas suspendidas en Ibiza y Formentera por la huelga nacional de médicos
En Ibiza la huelga está registrando un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria, según el Sindicato Médico de Baleares
El Ib-Salut detalla que, con motivo de la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, en el Área de Salud de Ibiza y Formentera este martes y miércoles se han suspendido 28 operaciones, 54 pruebas radiológicas, 24 pruebas diagnósticas y 783 consultas: 149 de ellas, hospitalarias, y 634 de Atención Primaria.
El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) estima que la huelga nacional de médicos, que comenzó este martes y se alargará hasta el viernes (éste día incluido), en Ibiza está registrando en las dos primeras jornadas de protesta un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria. Se trata de porcentajes aproximados dentro de los médicos que pueden ejercer su derecho a huelga, no calculados sobre el total de estos profesionales en la isla. Simebal ha criticado los servicios mínimos decretados por la comunidad autónoma, al considerarlas "escandalosos". "Ha ocurrido aquí y en el resto del país", lamentan.
Y en Formentera "son pocos y todos son de servicios mínimos", en palabras de Rodríguez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
- De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
- Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària