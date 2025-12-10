Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerca de 30 operaciones y más de 780 consultas suspendidas en Ibiza y Formentera por la huelga nacional de médicos

En Ibiza la huelga está registrando un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria, según el Sindicato Médico de Baleares

Todas las fotos de la concentración de médicos en el Hospital de Ibiza

Todas las fotos de la concentración de médicos en el Hospital de Ibiza / Sergio G. Cañizares

Toni Escandell Tur

Ibiza

El Ib-Salut detalla que, con motivo de la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, en el Área de Salud de Ibiza y Formentera este martes y miércoles se han suspendido 28 operaciones, 54 pruebas radiológicas, 24 pruebas diagnósticas y 783 consultas: 149 de ellas, hospitalarias, y 634 de Atención Primaria.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) estima que la huelga nacional de médicos, que comenzó este martes y se alargará hasta el viernes (éste día incluido), en Ibiza está registrando en las dos primeras jornadas de protesta un seguimiento del 80%-85% en el Hospital Can Misses y del 35%-40% en Atención Primaria. Se trata de porcentajes aproximados dentro de los médicos que pueden ejercer su derecho a huelga, no calculados sobre el total de estos profesionales en la isla. Simebal ha criticado los servicios mínimos decretados por la comunidad autónoma, al considerarlas "escandalosos". "Ha ocurrido aquí y en el resto del país", lamentan.

Y en Formentera "son pocos y todos son de servicios mínimos", en palabras de Rodríguez.

