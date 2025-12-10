Carreteras de Ibiza: La travesía de Jesús está en peor estado del previsto y seguirá cerrada otras dos semanas por obras

Diez años después del inicio de su construcción, la travesía de Jesús aún supone un auténtico quebradero de cabeza para el Consell de Ibiza. Los trabajos que ahora se acometen para adecentar esta vía, en el cuarto intento para solucionar el mal estado en que quedó, se van a demorar más tiempo y seguirá cerrada otras dos semanas, ya que el firme se encuentra en peores condiciones de las previstas. Mientras, el Consell aprovechará este reparación para encargar un peritaje y reclamar los gastos de los desperfectos a la empresa responsable de las obras iniciales, Vías y Construcciones S.A.

El Consell quiso aprovechar las obras de reasfaltado de la carretera EI-100, que une Jesús y Santa Eulària por Ca na Putxa y el campo de golf, para dejar en buen estado, de una vez por todas, la travesía. En este mismo tramo de acceso a la localidad ya se había tenido que intervenir en tres ocasiones con posterioridad a febrero de 2017. En aquella fecha, el entonces equipo de gobierno de la institución firmó un acta de recepción negativa de las obras debido a la aparición de varias deficiencias en el firme.

Por ello, el pasado 24 de noviembre quedó cerrada al tráfico la travesía de Jesús. La empresa adjudicataria de esta nueva actuación, Islasfalto, tenía previsto finalizar la adecuación de este tramo en dos semanas para continuar después con el resto de la EI-100. El Consell calculó que este acceso a la localidad, que ahora se ha desviado por la variante de Jesús, quedaría reabierto el 7 de diciembre. Sin embargo, este martes se confirmaba que, salvo para los vecinos, permanecerá restringido al tráfico otras dos semanas.

«Los trabajos se están alargando para que el refuerzo [del firme] quede bien, porque se han encontrado con que las deficiencias de la anterior ejecución de obra estaban peor de lo previsto», indicó una portavoz del Consell. Paralelamente, se aprovechará «el cuidadoso trabajo» que ahora se acomete para peritar los desperfectos derivados de la deficiente construcción inicial de la vía. De esta manera, se agrava el litigio que mantiene el Consell con la empresa a la que se le adjudicó el proyecto en 2015, Vías y Obras S.A., una de las que forman el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

Por una parte, además de reclamar el coste de las reparaciones una vez cuantificadas, la Administración insular se niega a devolver a esta constructora los 65.000 euros de la garantía que depositó por aquella adjudicación, ya que entiende que el resultado final no cumple con los requisitos exigidos. Por su parte, la empresa reclama al Consell 154.000 euros en los tribunales por sobrecostes de las obras, en las que asegura que siguió a rajatabla el proyecto ejecutivo que salió a concurso.

Los antecedentes

La construcción de la travesía de Jesús generó constantes imprevistos desde su inicio. Los trabajos, que debían concluir en seis meses, se acabaron desarrollando desde octubre de 2015 a enero de 2017. Durante este periodo, las obras se suspendieron en dos ocasiones y se tuvo que modificar al alza el presupuesto inicial.

Desde un primer momento, el firme empezó a deteriorarse con numerosos socavones, que seguían apareciendo incluso después de las tres intervenciones posteriores para adecentar el asfaltado. La constructora se negó a asumir más trabajos de reparación, por lo que el Consell no devolvió la garantía en el plazo previsto.

El pleno del Consell también desestimó en mayo el recurso de alzada presentado por Vías y Construcciones S.A. para reclamar la garantía, con lo que este conflicto se dirimirá en los tribunales.

Otras mejoras

La nueva actuación que acomete ahora el Consell para arreglar la travesía de Jesús forma parte del proyecto de reasfaltado de un tramo de 11,5 kilómetros de la EI-100 hasta Cala Llonga. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses y se han adjudicado por un presupuesto de 4,6 millones a Islasfalto, incluyen mejoras de la conectividad del carril bici de Jesús, con un paso soterrado por la carretera de Santa Eulària, o la creación de dos paradas de autobús en la zona de Valverde.