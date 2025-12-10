Carlos Rodríguez, portavoz de Simebal: "En Ibiza vuelve a haber médicos de familia con 2.000 tarjetas sanitarias"

El portavoz pitiuso del Sindicato Médico (Simebal), Carlos Rodríguez, denuncia que "en Ibiza vuelve a haber médicos de familia con 2.000 tarjetas sanitarias", algo que asegura no se trata de una situación residual, de unos pocos médicos. Al contrario, sostiene que es un problema más grave en Ibiza que en Formentera, dado el gran crecimiento poblacional que continúa registrando la isla.

"Hace unos años se creó un foro de Atención Primaria y se consiguió un decálogo interesante de medidas a realizar. Pedíamos tener un límite de agenda diaria de pacientes, un número limitado de tarjeta sanitaria por cada cupo, por cada médico de familia", recuerda Rodríguez sobre unas demandas que se realizaron en 2022. Y es que había algunos médicos con "2.200 tarjetas". "Si mirabas las estadísticas, Ibiza y Formentera estaban en lo más alto de España, sobre todo Ibiza. Llegamos a unos acuerdos y conseguimos mejorar un poco, pero, tal y como crece la población en Ibiza, ya volvemos a estar con cupos de 2.000. Esto no puede ser".

Rodríguez ha denunciado esta situación durante la concentración que se ha celebrado este miércoles frente al Hospital Can Misses con motivo del segundo día de huelga de médicos contra el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

Así, sobre demandas de carácter más local, Rodríguez recalca que "es inaudito e inaceptable" que la agenda de un médico esté tan saturada, y defiende que "un Estatuto Marco en condiciones" puede ayudar a mejorar en aspectos como la sobrecarga laboral. "Si cogemos los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estimamos que en Ibiza tenemos unas 170.000 tarjetas sanitarias en total. Lo normal, lo recomendado, sería no pasar de las 1.500 por médico. También depende de si tienes más pacientes crónicos o no, pero en general pasar de 1.500 es demasiado. En aquel entonces conseguimos bajar la cifra, también después de una amenaza de huelga". Ahora, Simebal vuelve a alertar de la sobrecarga en la Atención Primaria pitiusa.