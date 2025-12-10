Aterrizaje peligroso de Eurowings: estas son las primeras conclusiones del informe sobre el vuelo procedente de Mallorca

Ya existe un primer informe preliminar del avión de Eurowings que el 22 de mayo, procedente de Mallorca, tocó la pista con la cola durante el aterrizaje en el aeropuerto de Paderborn/Lippstadt. Según informa el Neue Westfälische, la Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aéreos (BFU) concluye en él que una cadena de circunstancias desafortunadas podría haber conducido al momento de susto.

El avión era pilotado por el copiloto

En el incidente había 127 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Según la BFU, el Airbus estaba siendo pilotado durante la aproximación por el copiloto de 44 años, quien hasta entonces acumulaba 483 horas de vuelo. El capitán, de la misma edad y con 9.007 horas de vuelo, cedió a su compañero los mandos.

Un factor esencial fueron las condiciones meteorológicas. Predominaban vientos cambiantes del norte y noroeste. Según la BFU, una ráfaga podría haber golpeado al avión por detrás de manera oblicua durante la aproximación y lo habría empujado hacia el suelo. Tal como se desprende de la transcripción de la conversación en la cabina, el experimentado capitán pidió varias veces a su compañero, durante la ráfaga de viento, que elevase de nuevo el avión.

En ese momento, la aeronave se encontraba por debajo de los 50 pies de altura (unos 15 metros) y reaccionó de manera diferente a lo habitual a los movimientos del piloto en la palanca de control. Fue entonces cuando aparentemente se produjo el breve contacto de la cola con el suelo (tailstrike en inglés). En ese instante, el capitán tomó los mandos y aterrizó el avión con seguridad en el segundo intento. En la pista quedó visible una marca de rozadura de cinco metros.

El avión vuelve a estar en servicio

El aparato presentaba arañazos tras el aterrizaje. Fue llevado a Bulgaria para su reparación y desde entonces está nuevamente en servicio. Los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos durante el incidente. La BFU solo investiga las causas del suceso, no la responsabilidad. Al informe preliminar le seguirá un informe final.