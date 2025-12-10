La artista Júlia Ribas retrata la arquitectura de Sant Joan

Júlia Ribas (Sant Agustí, 1973) está entusiasmada con la que es su primera exposición en Sant Joan, ‘Tardor’, que se inaugura este viernes, 12 de diciembre, a las 19.30 horas en la casa parroquial de la iglesia del pueblo. La muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del municipio, la organiza el Grup Cultural Sant Joan de Labritja, que fue quien le propuso en 2024 a la artista ibicenca mostrar su trabajo en el espacio que gestiona.

«Esta exposición me hace especial ilusión porque tengo un vínculo muy bonito con vecinos del pueblo que me han acompañado todos estos años», explica la pintora, que lleva trabajando meses en este proyecto.

La muestra, que reúne cerca de 40 obras, lleva por título ‘Tardor’ porque Ribas ha pintado las nuevas obras mayoritariamente en este período y porque la luz del otoño es la que más identifica con la atmósfera del pueblo.

Casas e iglesias payesas, vegetación y marinas

En la sala principal del espacio expositivo el público podrá contemplar una serie de obras en las que la pintora retrata casas payesas de la localidad y de distintas véndes del municipio y la iglesia de Sant Joan, que protagoniza el cartel de la exposición. Ribas apunta que aunque las viviendas que ha plasmado en sus cuadros «son perfectamente reconocibles», lo que ha hecho son «interpretaciones pictóricas». Eso significa que en sus cuadros, creados con técnicas mixta sobre lienzo, puede haber alguna variación con respecto al modelo original.

Una de las obras de la muestra 'Tardor'. / Júlia Ribas

La creadora ibicenca, que ha recorrido el municipio fotografiando muchas de las edificaciones que ha retratado, también se ha documentado buceando en libros en busca de imágenes antiguas de los años 30, 40 y 50 del siglo XX.

Ribas apunta que en estas obras «color y materia se identifican: el blanco es cal, el ocre es óxido y pigmentos tierra, el gris es ceniza y las sombras son betún de Judea».

En la otra sala hay más colores, porque en ella también se pueden contemplar marinas, posidonia, olivos, sabinas, pinos e higueras y los campanarios de las iglesias del municipio que la creadora ha pintado sobre lienzo, sobre madera recuperada y sobre tagell de sabina.

‘Tardor’ se podrá visitar hasta el 11 de enero, de lunes a sábado de 10 a 13 horas y el domingo, de 10 a 14 horas.