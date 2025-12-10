Aïda Miró pinta un mural para celebrar el 20 aniversario de la Fundació Deixalles en Ibiza

La artista ibicenca Aïda Miró ha inaugurado este miércoles un mural que ha creado en una de las paredes exteriores de la sede de la Fundació Deixalles en Ibiza, situada en el polígono Montecristo, para conmemorar el vigésimo aniversario de la entidad.

Miró ha estado trabajando durante una semana subida a una grúa, sometida a las inclemencias de un tiempo bastante adverso por momentos, y ha empleado unos 50 botes de spray para finalizar esta obra, que surgió a partir de las ideas plasmadas por los usuarios de la fundación.

"Entre los dibujos que hicieron encontré muy representativo que todos hablaban de la transformación, de que el reciclaje les ayudaba a transformarse, tanto a ellos como a los objetos con los que trabajan", explica la artista.

Ese es el motivo de que la figura principal del mural sea una mujer que viste un antifaz de mariposa, uno de los seres vivos que experimenta un proceso de transformación más visible, al menos a nivel visual.

Además, en el mural también han quedado plasmadas dos de las frases escritas por los usuarios que más llamaron la atención de Miró: "El reciclaje transforma y nos transforma" y "Nada ni nadie es desechable".

Retoques finales de los usuarios

Los últimos retoques del mural los dieron varios usuarios de la propia fundación que, guiados por los consejos de la artista ibicenca, empuñaron los pinceles, los mojaron en los botes de pintura y colorearon unas siluetas humanas que los representan a ellos mismos.

Era la guinda más original para este mural de Miró, cuyas obras de gran formato se extienden por toda la isla, como ocurre en el Mercat Nou de Ibiza, en la Escola d'Art o en el CEPA de Sant Antoni, entre otros lugares.

La creadora, que vive a caballo entre Ibiza y Nueva York, también tiene en liza actualmente la exposición 'Emperò!', que se basa en una mirada contemporánea y teatralizada de la tradición y que se puede contemplar hasta el próximo 7 de enero en la Sala Baleària del puerto de Ibiza.

Por su parte, la Fundació Deixalles, creada en 1986, cumple este año el vigésimo aniversario de la apertura de su delegación en Ibiza. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es fomentar la integración de personas con dificultades para acceder en el mundo laboral a través de la recogida, tratamiento y recuperación de residuos.