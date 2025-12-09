Ibiza
Siauw, dueña de una vivienda en peligro en Ibiza: "Me han dicho que se puede caer el techo en uno o dos años"
La dueña de un apartamento junto al puerto de Ibiza reclama medidas a Vodafone
"Me han dicho que el techo de mi apartamento se puede caer en uno o dos años". Así de crudo es el mensaje que un perito le dio a Siauw tras examinar su vivienda, situada junto al puerto de Ibiza, en la avenida de Bartolomé Roselló, y que adquirió hace ya 35 años. El motivo es el peso acumulado por las diversas antenas de telecomunicaciones instaladas en la azotea del edificio. Esta mujer de nacionalidad holandesa, pero que lleva décadas viviendo en la isla, denunciar que su ático, y su propia integridad física, corren serio peligro si no se toman medidas urgentes.
"Cuando me dijeron que se podía caer el techo, todos mis amigos me dijeron que cogiera las maletas y me fuera a Holanda, allí tengo otro apartamento", explica a Diario de Ibiza. Dentro de dos semanas volverá a Holanda por Navidad y, hasta entonces, seguirá durmiendo bajo ese techo que sigue acumulando cada vez más grietas.
La comunidad de propietarios recibe 18.000 euros anuales por alquilar la azotea a Vodafone, pero los daños al edificio, perfectamente visibles a simple vista, llevan a Siauw a pedir que se rescinda el contrato, que no expira hasta 2028.
Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones lleva más de dos meses haciendo caso omiso. "Es imposible contactar con ellos. Desde el 30 de septiembre hay una incidencia abierta, tiene que venir un perito a evaluar los daños y no lo ha hecho. Hemos puesto otras diez incidencias y nada, por eso ahora hemos recurrido a mandar un burofax. Esperemos que a eso sí contesten", desea la propietaria del apartamento agrietado.
