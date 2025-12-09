Dónde ver los belenes navideños con más encanto de Ibiza

Los belenes vuelven a ser uno de los grandes reclamos de la Navidad en Ibiza. De la ciudad al último pueblo, pasando por patios privados convertidos en pequeñas escenas teatrales, la isla ofrece estos días un auténtico recorrido belenista para todos los gustos.

A continuación, un itinerario por algunos de los nacimientos más especiales de cada municipio.

Ibiza ciudad: el belén de Sant Elm

En la ciudad de Ibiza, el belén tradicional se encuentra desde el pasado 8 de diciembre en la iglesia de Sant Elm, en la calle Josep Verdera, 18. Estará abierto hasta el 7 de enero, de martes a sábado, en horario de 11.30 a 13 horas y de 17.30 a 19 horas.

Como en los últimos quince años, el encargado del montaje ha sido el belenista José Luis Marcos, que vuelve a combinar elementos clásicos con detalles locales en un escenario muy cuidado.

El belén de Traspas y Torijano, joya de Dalt Vila

Uno de los nacimientos más singulares de la isla es el que preparan cada año Isabel Delgado y Jesús García, conocidos como Traspas y Torijano, en el carrer Major de Dalt Vila.

En el patio de su casa montan una completa puesta en escena visible desde la calle a través de una verja, de modo que vecinos y visitantes pueden disfrutar del belén sin necesidad de entrar.

El nacimiento ya se puede visitar desde hace días y permanecerá instalado hasta el 9 de enero, todos los días de 9 a 21 horas.

Detalle de un gallo en el belén de Dalt Vila / Toni Escobar

Sant Joan: tradición en la iglesia de Sant Miquel

En el municipio de Sant Joan, el punto de referencia es el belén de la iglesia de Sant Miquel. El montaje del belén se realiza este 9 de diciembre y, a partir del fin de semana, el nacimiento podrá visitarse en el horario habitual de apertura del templo, de 9 a 18 horas.

Un belén clásico, integrado en la arquitectura de una de las iglesias más emblemáticas del norte de la isla.

Santa Eulària: Jesús y el Puig de Missa

En Santa Eulària, la localidad de Jesús y el Puig de Missa concentran la actividad belenista.

Belén en la iglesia de Jesús. El nacimiento ya está instalado y puede visitarse en horario de culto y apertura del templo.

También hay belenes en las iglesias de Sant Carles, Santa Gertrudis y Puig d'en Valls.

Además, el próximo 20 de diciembre habrá una representación del belén en la plaza de Jesús, una cita en la que vecinos y colectivos recrean en vivo la escena del nacimiento y otros pasajes tradicionales.

El día 25, el Puig de Missa volverá a acoger un belén viviente que recorrerá calles y rincones, combinando tradición religiosa, paisaje y participación vecinal.

Imagen de archivo del belén viviente en el Puig de Missa en 2023 / Vicent Marí

Sant Antoni: belén viviente y belén municipal

En Sant Antoni, la Navidad tendrá dos citas imprescindibles:

13 de diciembre : belén viviente en el porche de la iglesia , con vecinos y asociaciones dando vida a las escenas clásicas de la Natividad.

: belén viviente en el , con vecinos y asociaciones dando vida a las escenas clásicas de la Natividad. 14 de diciembre: inauguración del belén municipal, obra del belenista Jesús González, que este año se instala en la calle Santa Agnès, 4. A partir de esa fecha, podrá visitarse durante todas las fiestas navideñas.

Sant Josep: belenes de mimbre en las parroquias

En el municipio de Sant Josep, este año no hay belén municipal como tal, pero el Ayuntamiento ha apostado por una propuesta diferente: en los exteriores de las parroquias de Sant Agustí, Sant Francesc, es Cubells, Sant Jordi y Sant Josep se han colocado belenes de mimbre que, al anochecer, se iluminan junto al alumbrado navideño, creando escenas sencillas pero muy fotogénicas.

Además, varias parroquias del municipio montan su propio belén tradicional en el interior de los templos, con horarios de visita vinculados a sus celebraciones y apertura habitual.

Con esta ruta, Ibiza se convierte estas fiestas en un pequeño mapa belenista al aire libre y bajo techo, donde cada pueblo aporta su estilo. Una excusa perfecta para recorrer la isla en clave navideña.