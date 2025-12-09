Sant Antoni alerta sobre la venta de un programa no oficial de las fiestas de 2026

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha alertado este martes de la comercialización de un programa no oficial de las Fiestas de Sant Antoni 2026 por parte de la editorial MIC, que está contactando con empresas y comercios del municipio para ofrecer inserciones publicitarias.

Según informa el Consistorio, la publicación 'Revista de Fiestas de Sant Antoni 2026' no cuenta con ningún tipo de autorización municipal ni mantiene relación alguna con el Ayuntamiento.

El gobierno local recuerda, además, que el programa oficial de las Fiestas de Sant Antoni 2026 aún no ha sido editado ni se ha puesto a disposición del público, por lo que cualquier propuesta comercial relacionada con esta supuesta revista de las fiestas no puede considerarse oficial.

Por este motivo, el Ayuntamiento se desvincula completamente de esta iniciativa privada y desaconseja a las empresas y anunciantes locales contratar publicidad o realizar pagos que no estén gestionados directamente por el propio Consistorio.

Ante cualquier duda sobre la legitimidad de las propuestas que puedan recibir, se recomienda tanto a la ciudadanía como a las empresas del municipio que se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Sant Antoni a través de sus canales oficiales para verificar la información.

Cabe recordar que algo similar había ocurrido en el año 2022, cuando el Ayuntamiento de Sant Antoni, al igual que ahora, ha tenido que emitir un comunicado alertando sobre la situación a los empresarios del municipio. "Desde el departamento de Fiestas han informado que la editorial MIC no está trabajando con el Ayuntamiento de Sant Antoni y no tienen ningún acuerdo para la elaboración del programa oficial", anunciaron entonces.