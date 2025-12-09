Sale del hospital uno de los dos heridos en el accidente de la carretera de Ibiza a Sant Antoni

La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera ha anunciado este martes la salida del Hospital Can Misses de uno de los dos heridos como consecuencia del accidente ocurrido en la carretera de Sant Antoni en el que se vieron involucrados un Porsche descapotable y un turismo. En concreto, se trata del hombre de 66 años, que ha recibido el alta a las 15 horas de este lunes.

El otro herido, un joven de 19 años, ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresado para ser tratado de las diferentes heridas que sufrió como consecuencia del accidente.

Según informó en su momento el SAMU O61, el accidente tuvo lugar sobre las 19 horas del domingo en el kilómetro 2 de la carretera EI-631, en el municipio de Sant Antoni, y los dos vehículos colisionaron frontalmente.

Hasta la zona se desplazaron una ambulancia medicalizada (UVI móvil) y una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron in situ y lograron estabilizar al conductor de uno de los coches, un varón residente en la isla de 19 años de edad, mientras que el conductor del otro, el hombre de 66 años que ha recibido el alta este martes, había quedado atrapado en el vehículo y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.