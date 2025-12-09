El PSOE ve "cruel" la retirada de transporte gratis a inmigrantes sin DNI o NIE en Ibiza

El PSOE de Ibiza tacha de "injusta, cruel y discriminatoria" la decisión del Consell Insular, adelantada por Diario de Ibiza, de retirar el acceso al transporte público gratuito a los inmigrantes empadronados en la isla que no disponen de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE). Los socialistas, en el transcurso de una rueda de prensa, han denunciado este martes que desde el 2 de diciembre, el Consell ha cambiado los requisitos para acceder a la tarjeta de transporte gratuito.

Desde esa fecha, la Administración insular exige la presentación obligatoria de DNI o papeles de residencia legal en España, una medida que afecta a "centenares" de personas en la isla, asegura el partido en un comunicado.

Según los socialistas, antes era suficiente con presentar el pasaporte y el certificado de empadronamiento, como se hace en el resto de islas y en comunidades autónomas, "incluso las gobernadas por el PP y Vox".

La ley

La portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha señalado que la ley reconoce el derecho y el deber de todo el mundo a empadronarse, independientemente de su estatus administrativo, y que el empadronamiento garantiza el acceso a servicios básicos como la "sanidad, la educación y el transporte público".

Ha remarcado que las personas afectadas están empadronadas legalmente y pagan un "IVA en cada compra, pagan un alquiler y contribuyen cada día a la economía de esta isla".

También ha recordado que el transporte público gratuito "se creó como una herramienta de cohesión social, de sostenibilidad ambiental y de igualdad de oportunidades en un momento de crisis de precios".

Para López Bonet, la tarjeta de autobús no debe ser un instrumento de "control migratorio, de discriminación administrativa y de exclusión social", por lo que ha pedido al presidente del Vicent Marí, la "inmediata rectificación" de esta medida