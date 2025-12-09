Los precios para pasar la Nochevieja en los hoteles de Ibiza se disparan

La demanda para pasar la Nochevieja en Ibiza está multiplicando los precios de la planta hotelera abierta por estas fechas, especialmente en la capital, donde se incrementan hasta un 600%, según se pone de manifiesto en la plataforma Booking. De hecho, de los 36 establecimientos que este lunes figuraban como disponibles a mediados de este mes de diciembre, 17 de ellos ya tenían todas las habitaciones reservadas para la última noche del año.

En el conjunto de la isla, alojarse del 31 de diciembre al 1 de enero cuesta una media de 327 euros en una habitación doble, frente a los 104 euros que vale pasar la noche del 17 al 18 de diciembre. Cabe reseñar que, para realizar este baremo, no se pueden aprovechar las cifras de Airbnb, ya que esta plataforma sigue ofreciendo para la Nochevieja numerosos hoteles que están cerrados durante todo el invierno, además de que figuran establecimientos con más de un anuncio.

La opción más barata para dormir en fin de año en la isla, con las plazas y precios disponibles hasta este lunes a mediodía en Booking, es el Hostal y Apartamentos Santa Eulària, a un precio de 71 euros la habitación para dos personas. Por contra, la más cara es el Hotel Pacha, donde una pareja pagaría 1.000 euros por noche.

Este último establecimiento solo permite reservas de un mínimo de dos días, así que las pernoctaciones saldrían por un mínimo de 2.000 euros. El Hotel Pacha, que cuenta con el añadido de celebrar la fiesta de fin de año en la vecina discoteca del mismo grupo, también es el que aplica una mayor subida de precios: hospedarse allí del 17 al 18 de diciembre cuesta 92 euros, con desayuno incluido. Es decir, el precio se encarece casi en un 1.000% con tan solo dos semanas de diferencia.

Vila, la más cara

Los precios varían considerablemente en función de los municipios. Así, la oferta aún disponible en Sant Antoni en fin de año cuesta una media de 100 euros, con una escasa diferencia respecto los 81,2 que se cobra dos semanas antes. En este municipio, la habitación doble más económica para despedir el año sale por 86 euros en el Hostal Florencio, frente a los 128 de la más cara en el Hostal Marino.

En Santa Eulària se dobla el coste por hospedarse y la media de 87 euros que se cobra 17 al 18 de diciembre se eleva después hasta los 156 euros. En este municipio, el establecimiento más barato en Nochevieja es el Hostal y Apartamentos Santa Eulària por 71 euros, mientras que el más caro, con 210 euros, es el Aparthotel Duquesa Playa.

En cambio, la oferta más exclusiva para pasar la Nochevieja se concentra en la ciudad de Ibiza, donde el coste medio por habitación doble se eleva a 534 euros, mientras que dos semanas antes se reduce a 104 euros. Cabe tener en cuenta que los establecimientos más económicos del municipio y abiertos en invierno, como hostales y pensiones, tienen las plazas agotadas para final de año. Así, la opción más económica que quedaba disponible al mediodía de este lunes era la del Hostal Talamanca, donde piden 106 euros.

Respecto a Sant Josep, solamente figura un hotel anunciado en Booking, el Paiise, en la zona de sa Caleta. Despedir allí 2025 sale por 142 euros, mientras que dos semanas antes se reduce a 92 euros. Se da la casualidad de que en este municipio también se ofrece la posibilidad de dormir en un velero anclado en la bahía de Porroig, por un precio de 2.611 euros para una pareja.

No hay ningún establecimiento hotelero de Sant Joan para esas fechas en esta plataforma vacacional.

Villas

Al contrario que en los establecimientos hoteleros, las villas y chalés que se siguen alquilando en invierno no encarecen sus precios para la Nochevieja. Eso sí, el coste es considerablemente superior, ya que una pareja pagaría una medía de 3.701 euros para despedir el año en la isla.

La opción más económica anunciada en Booking es una casa de 350 metros cuadrados en Sant Rafel, que se ofrece por 1.072 euros. Por contra, la más cara es una mansión de 500 metros cuadrados en Port des Torrent por la que piden 10.403 euros en Nochevieja.

Llama la atención que del 17 al 18 de diciembre hay chalés bastante más caros, de hasta 18.000 euros, que ya no se encuentran disponibles en esta plataforma vacacional para final de año.