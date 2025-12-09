Las plazas de director del SOIB en Ibiza que faltan por cubrir

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido que el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) funciona "como un tiro" y que la dimensión de la plantilla es adecuada. Así lo ha subrayado Cabrer este martes en una comparecencia en el Parlament para explicar, a petición del PSIB, el incumplimiento de tres puntos de una moción aprobada en la Cámara.

La iniciativa instaba al Govern a solicitar al Gobierno la adhesión del SOIB al programa que permite ampliar la plantilla de este servicio con 53 nuevas plazas estructurales de orientadores laborales y que serían pagados íntegramente durante tres años por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sobre este punto, Cabrer ha señalado que el Govern da cumplimiento pero con los recursos de la Conferencia Sectorial y también con sus condiciones, y asegura que las plazas a las que hace referencia son temporales y no de estructura.

"La dimensión de la plantilla funciona, tenemos que hacer un uso de los recursos adecuado porque los pagan los impuestos de los ciudadanos", ha dicho, a la vez que ha añadido que si fuera por ella "pondría a toda la gente del mundo" en el SOIB, pero que "hay que hacer un uso racional de los recursos".

Las carencias en Ibiza

La moción aprobada pedía además al Ejecutivo balear que cubriera de forma urgente la plaza de director de las oficinas del SOIB de Sant Antoni y Santa Eulària, así como la de director insular de Ibiza y Formentera. Unas plazas que, ha asegurado la consellera, se cubrirán "en breve".

El diputado socialista Llorenç Pou ha reclamado una reflexión conjunta sobre el papel que tiene que jugar el SOIB, subrayando que el servicio no cuenta con los trabajadores suficientes para cubrir las necesidades de la población.

En este sentido, ha hecho referencia al gran incremento de plazas del servicio de ocupación autonómico durante las dos pasadas legislaturas que, ha reconocido, era una obligación y que "a pesar del enorme aumento fue insuficiente".

Según Pou, de cada 100 personas registradas en el SOIB, solo se da orientación al 25 por ciento. "Para usted esto es un éxito", le ha reprochado, a la vez que ha criticado que el SOIB solo da cobertura al 3 por ciento de las vacantes

El socialista ha solicitado a la consellera por qué el Govern no se ha adherido al programa del Gobierno de España. "Si el SOIB tiene falta de personal para cubrir necesidades estructurales, lo normal sería cubrirlo con personal estructural", ha considerado.

La consellera ha criticado al socialista que hable del aumento de personal en la anterior legislatura, subrayando que fue un incremento temporal para atender las demandas derivadas de la pandemia. "Tenía toda la lógica, pero era por esto, no desvirtúen", ha dicho.

Entre otras cuestiones, la responsable de Trabajo ha puesto en valor que el SOIB ha ejecutado, a 1 de diciembre, un presupuesto superior al de todo 2022 y que la conferencia sectorial ha incrementado la partida destinada ante los buenos indicadores y la buena gestión presupuestaria.