Música, maestro | MARCELO SASTRE

Este joven intérprete ordena sus partituras justo antes de tocar la tuba en el concierto inaugural de la agenda navideña del municipio de Santa Eulària. Entre las piezas que su banda ofrecerá al público están ‘El abeto’, ‘Rudolph, the red-nosed reindeer’ y ‘Last christmas’.

