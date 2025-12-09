La decisión del Consell de Ibiza de retirar la gratuidad del transporte en autobús a los extranjeros que no acrediten su residencia legal en la isla. Hasta ahora, a los migrantes les bastaba con el pasaporte y estar empadronados para acceder a esta ventaja; no obstante, la medida no afecta a los irregulares derivados por Cáritas o los servicios sociales, que podrán seguir moviéndose gratis en bus. Al respecto, el presidente insular, el popular Vicent Marí, asegura que «nadie se quedará sin servicio» de autobús «si lo necesita». El Consell señala que toma la decisión aplicando la ley y para evitar la picaresca, incluso «de turistas y personas no residentes en la isla».

Llama la atención

Los esfuerzos del Ayuntamiento de Ibiza para evitar que haya asentamientos chabolistas alrededor de la ciudad la próxima temporada de verano. El alcalde, Rafael Triguero, explica que los dos más grandes detectados en el municipio, el situado junto al Recinto Ferial y el de la zona de Can Misses , «están en el juzgado tras las denuncias de los propietarios de los terrenos por ocupación ilegal». El alcalde insiste en acabar con estas concentraciones de infraviviendas para evitar que, a medida que se acerca la temporada, «vuelva a dispararse» esta práctica en el municipio.